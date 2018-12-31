Ekrana Uzun Süre Bakmak Beyin Zarını İnceltiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, tablet ve akıllı telefon gibi cihazların dil beyin zarını incelttiğini ortaya çıkardı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün toplamda 11.000 çocuk üzerinde gerçekleştirdiği araştırma oldukça ilginç veriler içeriyor. Yaşları 9-10 arasında değişen çocukların yaklaşık 1 ay boyunca bütün davranışları incelendi ve günde 2 saatten fazla akıllı telefonlara ve tabletlere zaman ayıran çocuklarda ilginç sonuçlara rastlandı.

Michigan Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, araştırmaya dahil olan çocukların MRI filmini çekti ve 2 saatten fazla zaman geçiren çocukların beyin zarının inceldiği gözlemlendi. Bununla birlikte çocuklarının konuşma becerilerinde ve muhakeme yeteneklerinde ciddi oranda düşüş gözlendiği belirtildi.

Michigan Üniversitesi bünyesinde araştırmaları sürdüren bilim insanları, 2 saatlik sürenin kabul edilebilir bir seviyede olduğunu belirtse de günde 7 saati geçen çocuklarda beyin zarındaki incelemenin boyutları çok fazla artıyor.

Ülkemizde çocukların beyinsel gelişimi konusunda birçok araştırma yapan Dr. Bülent Madi, araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

İşte Madi'nin araştırma hakkındaki yorumları:

“Beyinde beyin zarının incelmesi bilişsel becerileri olumsuz yönde etkiler. Ekran başında geçirilen sürenin artması araştırmanın da gösterdiği gibi, bu önemli işlevleri gerçekleştiren zarın incelmesine yol açabiliyor. Yani çocuk telefonunda daha fazla vakit geçirdiğinde, ayakkabısını bağlamakta güçlük çekebilecek hale gelebilir, gündelik basit işleri yapmakta bile zorlanabilir. Kısacası beceriksiz olur. Muhakemede zorluk yaşar, dil becerilerinde geri kalabilir. Düzgün konuşamaz. Kendini iyi ifade edemez.

İlerde bir yetişkin olduğunda hayatta doğru kararlar almakta zorluk yaşayabilir. İnsanlarla iletişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle, psikolojik problemlerle karşı karşıya da kalabilir. Aileler 2 yaşına kadar çocuklarına hiçbir şekilde akıllı telefon veya tablet vermemeli, ekrandan uzak tutmalı. 2-5 yaş arasında en fazla 1 saat izin verilmeli. 9-10 yaş civarında asla 2 saatin üstüne çıkılmamalı. Ebeveynler bu sürenin kalitesine dikkat etmeli, çocuklarının hangi içeriklere maruz kaldığını takip etmeli, nitelikli içerikler sunmalı.”