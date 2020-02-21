Bilim İnsanları, Horlamanın Asıl Sebebini Ortaya Çıkardı

Birçok insanın korkulu rüyası haline gelen horlama sorunu üzerine yapılan bir araştırma, horlamanın asıl sebebini ortaya çıkardı. Uzmanlara göre horlamanın sebebi, dildeki yağ oranı.

Horlama, kimi zaman çiftler arasındaki ilişkileri bile olumsuz etkileyebilen ciddi bir rahatsızlık. Yıllardır yapılan araştırmalar, horlama sorununun asıl nedenini bir türlü tam olarak bulamadı ve bilim insanlarını farklı görüşlere itti. Ancak yeni bir araştırma, horlamanın asıl suçlusunu ortaya çıkardı.

Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir MRI araştırmasında, horlamanın asıl suçlusunun boyun veya çenedeki değil, dildeki yağ oranı olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyerek horlamaya sebep oluyor.

Pennsylvania Uyku Merkezi'nde tıbbi direktör olan Richard Schwab, "Çoğu klinisyen ve hatta uyku apnesi uzmanları, uyku apnesini tedavi etmek için dildeki yağa odaklanmadı. Artık dildeki yağın bir risk faktörü olduğunu bildiğimize ve dildeki yağ oranı azaldığında uyku apnesi düzeldiğine göre daha önce hiç sahip olmadığımız benzersiz bir tedavi hedefi belirlemiş olduk." şeklinde konuştu.

Bilime göre dilin yağ hacmi düşürüldüğünde, uyku apnesi önemli ölçüde azalıyor. Schwab ayrıca, "Gelecekte yapılacak çalışmalar, bazı diyetlerin dil yağını azaltmada diğerlerinden daha iyi olup olmadığını ve mide yağını azaltmak için kullanılan tedavilerin dilin yağını azaltmak için uygulanıp uygulanamayacağını araştırmak üzerine tasarlanabilir." diyerek, çalışmanın sonraki adımlarını açıkladı.

Araştırmacılar, obez olmayan ve horlayan insanların dillerindeki yağ oranının yüksek olup olmadığını inceliyor. Kim bilir, belki de horlamanın çaresi, dil diyeti(!) olabilir.