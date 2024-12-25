Bilim insanları, kanser hücrelerinin %99’unu yok etme potansiyeli gösteren yeni bir yöntem geliştirdi. Bu buluş, kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.

Bilim insanları, kanser hücrelerini yok etmenin etkili bir yolunu keşfetti. Yapılan yeni bir araştırmada, titreşen moleküller kullanılarak kanser hücrelerinin %99’u yok edildi. Bu yeni buluş kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak görülüyor.

Rice Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi ve Texas Üniversitesi'nden bilim insanları, kanser hücrelerini hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Yapılan testlerde, aminocyanin moleküllerinin yakın-kızılötesi ışıkla uyarılarak kanser hücrelerini %99 oranında yok edebildiği ortaya çıktı.

Tedavi için yeni yöntem geliştiriliyor

Bu yeni teknoloji aminocyanin moleküllerini kullanarak kanser hücrelerinin zarlarını parçalıyor. Daha önce, Feringa tipi motorlar gibi kanser hücrelerini yok etmek için kullanılan moleküler makinelerle karşılaştırıldığında, bu yöntem çok daha hızlı ve etkili. Araştırma ekibi, moleküler "çekiçler" olarak adlandırdıkları bu yeni makinelerin bir milyondan fazla daha hızlı hareket ettiğini ve görünür ışık yerine yakın-kızılötesi ışıkla aktive edilebildiğini belirtti.

Aminocyanin moleküllerinin biyomühendislikte, özellikle kanser tespiti için kullanılan sentetik boyalar olarak bilindiğini söyleyen bilim insanları, bu moleküllerin yakın-kızılötesi ışıkla titreştirildiğinde kanser hücrelerine bağlanarak onların zarlarını parçaladığını keşfetti. Yapılan testler, laboratuvar ortamında kanser hücrelerinin %99’unun yok edilmesini sağladı.

Araştırma ekibi, bu buluşun kanser tedavisinde yeni bir dönemi başlatabileceğini, çünkü kanser hücrelerinin bu mekanizmaya karşı evrimsel bir direnç geliştirmesinin zor olduğunu ifade etti. Şu anda araştırmacılar, bu yeni teknolojiyi farklı moleküllerle test etmeyi ve tedavi potansiyelini daha da geliştirmeyi planlıyorlar.