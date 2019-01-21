Mikroplardan Elektrik Üretilebileceği Keşfedildi

Rus bilim insanları, oksijen bulunmayan ortamlarda elektriksel bazı aktivitelerde bulunan bakteriler kullanılarak elektrik enerjisi üretilebileceğini keşfedildi.

Rus bilim insanları, ilginç keşifler gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Mikropların insan midesi, madenlerin dibi, okyanusların derin noktaları gibi oksijen bulamadıkları ortamlarda nefes alma işini elektron alıp verme biçimine dönüştürdüğü bilgisine sahip olan bilim insanları, gelecekte mikropların bu elektrik üretiminin insanlık için kullanılabileceğini belirttiler.

Dünya’daki doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükeniyor olması nedeni ile bilim insanları, elektrik üretmek ve lağım sularını arıtmak için mikropları kullanmayı planlıyorlar. Elektrik üretebilen bakteriler, hücreleri içinde elektron meydana getiriyor ve yüzey proteinleri üzerinden hücre dışı elektron iletimi (EET) denen bir mekanizma ile bu elektronları iletiyor.

Parçacık görüntüleme hız ölçümü yöntemi kullanıldığında, sonuçtaki elektrik alanının hücreleri kanala doğru ittiği görüldü ve oradan da geriye yönlendirerek (diaelektroforez) olduğu yerde tutulduğu bulundu. Çalışma sırasında bazı bakteriler düşük, bazıları ise yüksek gerilimde tutuldu. Tutulma geriliminin polarizlenebilirlik ile uyumlu olduğu tespit edildi. Elektrokimyasal açıdan daha aktif olan bakterilerin daha yüksek polarizlenebilirlik değerine sahip olduğu bulundu.

Yapılan araştırmalarda mikro-akışkan kanala çok küçük, mikrolitre düzeyinde bakteri varyantı ekilmiş ve saniyede 1 volt olmak üzere 0-80 V aralığında gerilimi artırmıştır. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, çalışmalarının geniş anlamda temiz enerji üretimi, biyo-iyileştirme ve biyo-yakıt üretiminde kullanılabilir olduğunu bildirdi.