Kedilerin Asosyal Davranışlarının Sebebi İnsanlar

Yapılan bilimsel bir araştırmaya göre kedilerin insanlara karşı mesafeli davranmasının sebebi kedilerin asosyal olması değil, insanların kedilere karşı mesafeli durması.

İnsanlar yüzlerce yıldır kedileri evcil hayvan olarak besliyorlar. İlk çekilen fotoğraflar arasında kedi fotoğrafları da var. İnternetin dört bir yanını kedi fotoğrafları sarmış durumda. Bizim de yerli kedi fenomenimiz “Tombik”in ölümünün ardından bir heykeli yapılmıştı.

Bununla beraber, insanların önemli bir kısmı kedilerin asosyal olduklarına inanıyor. İnternette dolanan kedi şakalarının önemli bir kısmı da kedilerin bu huysuz ve başına buyruk, bağımsızlığına düşkün davranışlarından ilham alıyor.

Araştırmada yarısı evcil, yarısı barınak kedisi olan 46 kedi kullanıldı. Bu kediler bir odaya koyuldu ve odadaki insan gözlemci, iki dakika boyunca yerde sabit olarak oturdu. İkinci iki dakikalık süreçte ise bu kişi kedilere seslenmekte ve kedileri sevmekte özgür bırakıldı.

Kediler, birisi onlara ilgi gösterdiğinde insanların etrafında daha çok zaman geçirmeye başladılar. İkinci deneyde ise aynı işlem yalnızca evcil kediler ve sahipleriyle tekrarlandı. Burada da sonuçta bir değişiklik olmadı.

Araştırmayı yöneten Mikel Delgado, araştırmanın kediler temelli olduğunun da altını çizdi. Delgado ayrıca daha önceki, kedilerin insanlar ile etkileşime girmeyi tercih ettiklerini gösteren deneylere de işaret etti. “İlgi gösterilen aşamada dahi, kontrol kedilerin elindeydi ve gerçekten sevdikleri şeyin bu olduğunu düşünüyoruz -terk etme yeteneğine sahip olmayı. Bu mesafeli oldukları anlamına gelmiyor. Seçenek istiyorlar.”

Yaşları 3 gün ile 455 gün arasında değişen barınak kedilerinin insanlarla daha çok zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Vitale’ye göre bunun sebebi bu hayvanların daha çok ilgiye ihtiyaç duyması ya da yaşama koşulları nedeniyle yabancılara daha alışkın olmaları olabilir.

Kediler üzerinde uzun süre çalışmış olan Bristol Üniversitesi’nden John Bradshaw ise iki grubun arasındaki farkları ele alırken daha dikkatli davranıyor. O’na göre kediler “bölgesel” canlılar ve yalnızca evcil kediler alışkın oldukları ortamda gözlemlendi.

Yine de Bradshaw, araştırmanın kediler hakkındaki bir gerçeği netleştirdiğini düşünüyor: Tıpkı insanlar gibi kediler de farklı karakterlere sahip olabiliyorlar. Bazıları oldukça mesafeli olabilirken bazıları oldukça dost canlısı. Bunun sebebi bilinmese de genlerin, insanlarla ilgili erken tecrübelerin ve gençlikte elde edilen deneyimlerin etkili olduğunu düşünüyor.

Kediseverlerin buradan çıkarması gereken ders ise en mesafeli davranan kedilere karşı bile ilk adımı insanların atması gerektiği. Vitale’ye göre bir kediye karşı sevgi göstermek, size karşı daha sosyal olmalarının yolunu açabilir.