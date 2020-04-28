Bilim İnsanları, Parlayan Bitki Üretmeyi Başardı

Rus bilim insanlarından oluşan bir ekip, iki tütün bitkisi türünün genlerini değiştirmeyi başardı. Araştırmacılar, bitkinin genlerini değiştirerek parlak ışık yaymasını sağladı.

Teknoloji her geçen gün daha da gelişiyor ve yeni teknolojiler, bilimsel çalışmalarda kullanılarak insanları şaşırtmaya devam ediyor. İşte bu gelişmelerden bir tanesi daha bugün karşımıza çıktı.

Rus bilim insanlarından oluşan bir ekip, iki tütün bitkisi türünün genlerini değiştirdi. Bitkilerin genlerini değiştiren bilim insanları, bu iki bitki türünün yaşam döngüleri boyunca parlak bir ışık yaymalarını sağladı.

Genleriyle oynanmış parlayan bitkiler:

Futurism’de yer alan habere göre bilim insanları, çeşitli kimyasallar enjekte ederek diğer bitkilerin de parlamasını sağlamaya çalıştı ancak sadece bu bitkiler, herhangi bir müdahale gerektirmeden biyolüminesans göstermeye başladı.

Tabii araştırmacıların buradaki asıl amacı sadece bitkileri parlatmak değildi. Bilim insanları, bitkilerin metabolizmalarının nasıl çalıştığını öğrenmek istiyor ve bunu da dış çevrelerine nasıl reaksiyon verdiklerine bakarak öğrenmeye çalışıyor.

Araştırma ekibi, bitkilerin parlayabilmesi için mantar biyolüminesans sistemi (fungal bioluminescen ce system) kullandı. Mantar biyolüminesans sistemi, tüm bitkilerde bulunan yaygın bir asidi lusiferine çeviriyor. Organizmada bulunan bileşen, biyolüminesans üretebiliyor.

Araştırmacılar tarafından üretilen bitkinin ışığı, çıplak gözle görülebilecek kadar parlak olsa da karanlıkta kitap okumanıza yardım edebilecek kadar da güçlü değil. Parlama etkisi, bitkinin herhangi bir doğal fonksiyonuna müdahale etmiyor.

Tabii araştırmacıların genlerini değiştirdiği ilk bitkiler bunlar da değil. Bilim insanları, daha önce petunyalar ve güllerin de genlerini değiştirmeyi başarmıştı. Ayrıca araştırmacılar, Nature dergisinde yayınladıkları araştırmalarında “Kafeik asit hayvanlarda bulunmamasına rağmen otonom lüminesans, hayvanlarda da etkin hâle getirilebilir” ifadelerini kullandılar.