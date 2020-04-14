Türk Araştırmacılar, SARS-CoV-2’nin Gen Haritasını Çıkardı

Türk bilim insanları, her gün binlerce insanın hayatına mal olan yeni tip koronavirüs COVID-19 hastalığına yönelik önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, SARS-CoV-2’nin tüm gen haritasının çıkarıldığını duyurdu.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı etkili bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışırken, Erciyes Üniversitesi’nde umut verici bir gelişme yaşandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2’nin tüm gen haritasının çıkarıldığını aktardı. Çalışmanın Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM’de gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Çalış, “Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım

“Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide, ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir” diyen Prof. Dr. Çalış, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da araştırmacılara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.

Türkiye’de COVID-19 ile ilgili yaşanan tek umut verici gelişme bu değil. Geçtiğimiz haftalarda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul’un, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığı açıklanmıştı.

SARS-CoV-2'nin gen haritasının çıkarılması, aşı geliştirme çalışmaları için büyük bir önem taşıyor

Dün de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) araştırmacılar, COVID-19 tedavisinde kullanılan ve başarılı sonuçlar veren sıtma ilacı klorokini tamamen basit başlangıç maddelerinden yerli imkanlarla 10 günde sentezlemeyi başarmıştı. Araştırmacılar şimdi, bazı maddelere olan ihtiyacın karşılanması için proje desteği bulmaları halinde daha büyük miktarlarda üretim yapmayı hedefliyor.