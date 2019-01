Tüm İnsanlığı Doyuracak Yöntem: Dünyevi Sağlık Diyeti

Açlık gezegenimizde büyük bir dert olmayı sürdürüyor. Bilim insanları ise önümüzdeki yıllarda dünya nüfusuna eklenecek 10 milyar kişiyi nasıl doyuracağı konusunda bazı önlemler aldı.

Bilim insanları tarafından yeni geliştirilen bir beslenme yöntemi, dünya üzerindeki insan nüfusunun tamamını doyurmayı hedefliyor. Özellikle önümüzdeki yıllarda dünyaya 10 milyar nüfus daha eklenecek, peki bilim insanları yeni nüfusları nasıl doyurmayı planlıyor?

Bilim insanlarının buna çözüm olarak buldukları yanıt ise 'dünyevi sağlık diyeti'. Bu diyet düşündüğünüz gibi et ve süt gibi hayvansal gıdaları tamamamen yasaklamıyor. Ancak gündelik yediğimiz gıdalarda ciddi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Özellikle her gün et yiyen insanların bunu haftada bir hamburgere ya da ayda bir büyük bifteğe çevirmesi gerekiyor.

Diyet, balık ve tavuk konusunda daha yumuşak. Bu yüzden haftada birkaç kez tavuk veya balık yiyebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak şartıyla. Bununla birlikte araştırmacılar fındık, fıstık ve baklagilleri bol bol tüketmemizi tavsiye ediyor. Nitekim eti azaltmakla birlikte meyve ve sebzeleri ciddi bir şekilde arttırmak gerekiyor. Patates ya da Afrika'da yaygın bir şekilde tüketilen manyok gibi nişastalı sebzeler de ıskartaya çıkartılıyor.

Diyet Listesinin Tam Hali

Fındık, fıstık- Günde 50 gram

Fasulye, doğut, mercimek ve diğer baklagiller - Günde 75 gram

Balık - Günde 28 gram

Yumurta - Günde 13 gram (Haftada bir yumurtadan biraz daha fazlası)

Et - Günde 14 gram kırmızı et ya da 29 gram tavuk

Karbonhidrat - ekmek ya da pirinç gibi tam tahıllar günde 232 gram ve günde 50 gram nişastalı sebze

Süt - 250 gram - (bir bardak süte denk)

Sebze 300 gram ve meyve 200 gram

Bu beslenme yönteminde 31 gram şeker ve 50 gram sıvı yağa da izin var.

Bu diyet üzerinde araştırma yapan ekipten Prof. Walter Willet, bir çiftlikte büyüyüp günde üç öğün kırmızı et tüketmesine rağmen, an itibarı ile dünyevi sağlık diyetine geçtiğini belirtiyor. Diyetle alakalı düşüncesi sorulduğunda ise Willet: "Müthiş bir çeşitlilik var. Bu yiyecekleri alıp binlerce farklı şekilde bir araya getirebilirsiniz. Burada mahrumiyet diyetinden bahsetmiyoruz. Sağlıklı, esnek ve keyif alınabilir bir beslenme bu." diyor.

Araştırmacılar bu yöntemle dünya üzerindeki hemen hemen tüm insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Özellikle Kuzey Amerika'da israf denebilecek ölçülerde et tüketildiğini düşünürsek bu fikrin nasıl hayata geçirilebileceğini biz de merak ettik doğrusu.