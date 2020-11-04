Bilim İnsanlarından İlginç Ornitorenk Keşfi

İlginç yapısıyla meşhur olan ornitorenk, incelendikçe başka farklı özelliklerini de ortaya koyuyor. Bu canlıların kürkleri, morötesi ışık altında yeşil parlıyor.

Dünya üzerinde birçok garip canlı yaşasa da bu canlıların en gariplerinden biri ornitorenktir. Bu ilginç hayvanın bir ördek gibi gagası olmasına ve yumurtlamasına rağmen memeli olması, zehirli pençeleri oldukça dikkat çekici bir tür olmasına neden oluyor. Bu özelliklere de bir yenisi eklendi.

Bilim insanlarının yeni keşfi, bu canlıların ilginç evrimi konusunda da yeni bir bilgiyi ortaya çıkardı. Buna göre ornitorenklerin kürkü, morötesi ışık altında genelde yeşil renkte olmak üzere parlıyor.

Karanlıkta parlayan tek tür

Yeni araştırma Mammalia dergisinde yayınlandı. Makalede bu keşifle birlikte ornitorenklerin “biyofloresan bir tek delikli memelinin görüldüğü ilk kayıt” ifadesi kullanıldı. Ornitorenkler, hali hazırda çok nadir bir memeli alt grubu olan ve yumurtlayan tek delikliler ailesinin bir üyesi olarak biliniyor.

Biyofloresan canlılar düşük dalga boyundaki ışığı alıp daha sonra onu dışarıya yüksek dalga boyuna sahip ışık olarak yansıtan canlılardır. Bazı türlerde gördüğümüz gibi kendilerinden bir ışıkları bulunmamaktadır. Biyofloresan özellikler daha önce kuşlar, böcekler, deniz canlıları ve bitkiler gibi farklı türlerde de rastlanan bir olgudur.

Keşfin hikayesi ise oldukça ilginç. Aslında araştırmanın başındaki isim olan bilim insanı Paula Spaeth Anich, ekibi ile birlikte başka bir türü incelerken kürkteki pembe parlamanın üzerine ornitorenklerin bu özelliğini keşfetti.

Biyofloresan türler hakkında yeni ufuklar

İlk anda çalışmaya merak üzerine tesadüfen başladıklarını söyleyen araştırmacı, memelilerde biyofloresan kürkün kökeninin ne kadar eskiye gittiğini de ortaya koymak istediklerini ifade etti.

Tek deliklilerin 150 milyon yıldan daha uzun bir süre önce diğer memelilerden ayrılmaya başladığını söyleyen araştırmacı, bu türler arasındaki ayrım bu kadar eski olmasına rağmen özelliğin kaybolmamış olmasının da inanılmaz olduğunu söylüyor. Yeni keşif bu özelliğin düşünülenden daha sık görülebileceğini ortaya koyuyor.