1980’lerde Geçen Bilim Kurgu Oyunu Commander '85 Duyuruldu

Retro tarzda bilim kurgu sevenlerin büyük ilgi duyacağı gerilim oyunu Commander '85 duyuruldu. Pek çok farklı ögeyi içerisinde barındıran bu oyunda, Soğuk Savaş'ı sonlandırmaya ve Roswell olayının arkasındaki gizemi çözmeye çalışacağız.

Bilim kurgu, gerilim, hayatta kalma ögeleri ve bir hacker simülatörü... Bu kavramların her birinin üzerine tek tek oyun yapılabilir ancak bugün tanıtılan Commander '85, tüm bunları tek bir oyunda sunmayı planlıyor. Üstelik tüm aksiyon ögelerini bir arada sunan oyunu PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te oynamak mümkün olacak.

Polonya merkezli geliştirici Moonwalls ve yayıncı Ultimate Games, önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülecek olan retro tarzda bilim kurgu gerilim oyunu Commander '85’i bugün tanıttı. Şu anda Kickstarter’da bir kitle fonlama kampanyası yürütülen proje için minimum hedef 8.000 Kanada doları olarak belirlenmiş durumda. Bu noktada destekçiler, ödenen miktara bağlı olarak oyun demosu ve özel eklentilere erişim hakkına sahip olabilecekler.

Commander '85 nasıl bir oyun?

Geliştirici firmanın da açıkladığı gibi Commander '85, 1980’lerde geçen macera, simülasyon ve hayatta kalma unsurlarının tümünü içerisinde barından bir bilim kurgu gerilim oyunu. Oyunun hikâyesine geçmeden önce yayınlanan fragmanı hemen yukarıdaki pencereden izleyebileceğinizi hatırlatalım.

Oyunun konusuna gelince; Chicago banliyösünde yaşayan bir genç olan ana kahramanımız, doğum gününde annesinden yeni bir Commander bilgisayar hediyesi alır. Gerçek bir yapay zekâ sistemiyle donatılmış bu bilgisayar, başroldeki gencin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Silahlanma yarışının ve askeri deneylerin hat safhada olduğu bu dönemde, arkadaşlarınızla Soğuk Savaş’ı sonlandırmaya ve Roswell olayının arkasındaki gizemi çözmeye çalışacaksınız.

Oyunda üç farklı son bulunacak:

Geliştirici firma, bu sonbaharda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak Commander '85 için üç farklı son hazırladıklarını söylüyor. Böylece oyuncular, tüm hikâyeleri deneyebilecek ve oyunda keyifli dakikalar geçirebilecek. Öte yandan oyun hakkında bilgi verme noktasında çekingen olan ekip, çok daha fazlasını oyun çıktığı zaman göreceğimizi söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda bağımsız oyun endüstrisinde de çeşitli ödüller kazanan Commander '85’in PC ayağındaki dağıtıcılığını Steam üstleniyor. Bu noktada haberimizi sonlandırmadan önce oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabileceğinizi de belirtelim.