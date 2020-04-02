Koronavirüs Salgını Sırasında Stresinizi Azaltacak 10 Şarkı

Şarkılar hayatımızın birçok anında bize eşlik ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalıştığımız bu günlerde bilim insanları tarafından oluşturulan ve yaşanan stresi azaltmaya yardımcı olacak şarkılara dair liste yeniden yayınlandı. On şarkıdan oluşan liste hakkındaki yorumlar oldukça merak ediliyor.

Çin’de görülmesinin ardından çok kısa sürede dünya genelinde birçok ülkeye yayılıp pek çok kişiyi enfekte eden ve can kayıplarına neden olan koronavirüs salgını hepimiz için en önemli konulardan sayılıyor. Virüsün fiziksel etkilerinin yanında yarattığı stresle baş etmek oldukça zor hale gelmiş durumda. Ancak bilimin bu konuda da söyleyeceği birkaç şey var.

Salgının ilk duyulduğu günden bu yana oldukça gergin, endişeli, korkmuş ve stresli olduğumuzu sanıyoruz ki inkar edebilmek pek mümkün değil. Ülkemiz için her gün açıklanan vaka ve ölüm sayılarını büyük bir merakla takip eder haldeyiz. Bilimin bu stresle mücadele etmek için önerdiği yardımcı şeylerden bir tanesi ise şarkılar. İngiltere’den sinirbilimciler tarafından yapılan aşağıda paylaşacağımız 10 şarkılık liste, stres seviyenizi %65’e kadar düşürmeyi vadediyor.

10. We Can Fly - Rue Du Soleil (Cafe Del Mar)

9. Canzonetta Sull’aria – Mozart

8. Someone Like You – Adele

7. Pure Shores – All Saints

6. Please Don’t Go – Barcelona

5. Strawberry Swing – Coldplay

4. Watermark – Enya

3. Mellomaniac (Chill Out Mix) – DJ Shah

2. Electra – Airstream

1. Weightless – Marconi Union

Tüm şarkıların herkesin bildiği popüler melodiler olmadığını ve bu liste için yapılan çalışmaların ince elenip sık dokunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca listeyi oluşturan bilim insanlarından David Levis Hodgson isminde bir doktorun, stresi hafifletmede en iyi şarkı seçilen Weightless isimli şarkı için çok etkili olduğu, dinleyen insanlar arasında özellikle kadınların uykusunu getirdiği yorumunu yapmış. Doktor Hodgson şarkıyla ilgili araç sürüşü esnasında dinlenmemesine dair bir de uyarıda bulunmuş.

Özellikle uyku problemi yaşayanlara önerilen bu listede yer alan şarkılar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca siz bu zor süreçte stres seviyenizi kontrol altında tutabilmek için neler yapıyorsunuz? Bizlere yorum kısmından bildirebilirsiniz.