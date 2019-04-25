Bilimsel Araştırmalara Göre Sevilen Bir İnsan Olmanın 10 Yol

Birçok şeye yanıt veren bilim, insan ilişkileri konusunda da birçok araştırmaya ev sahipliği yapıyor. Bu yazımızda sevilen bir insan olmanın en önemli gerekçelerini listeledik.

Günlük hayatın stresi ve birçok sürpriz gelişmeyle birlikte insanlarla olan ilişkilerimiz de değişime maruz kalabiliyor. Bu durum bazı insanların atlatabildiği bir problem olsa da birçok insanın da içine kapanmasına neden olabiliyor.

Bu yazımızda bilimsel araştırmaların onayladığı 10 adet unsura göz atacağız. Bu unsurların her birinin bilimsel olarak insanlarla olan ilişkilerimizi olumlu yönde etkilediği biliniyor.

1. Vücut dilini taklit etmek:

İlk bakışta biraz garip gibi görünse de karşımızdaki kişinin jest ve mimiklerini taklit etmek daha olumlu bir iletişimin altın anahtarı. Karşınızdaki kişinin vücut dilini taklit etmenin iyi bir iletişim sağladığı bilimsel olarak onaylanmış bir gerçek.

2. Birlikte daha fazla vakit geçirmek:

Bir kişiyle ne kadar çok vakit geçirilirse o kadar yakınlaşıldığı herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bilimin "maruz kalma etkisi" olarak adlandırdığı bu durum, insanların sık sık gördüğü şeyi zamanla daha fazla sevmesiyle ortaya çıkıyor. Bilim, bunun insanın doğasında olduğunu birçok farklı araştırmayla kanıtlıyor.

3. Övgüyü kontrol altına almak:

Her insan övgü ve iltifattan hoşlanır. Peki bir kişiye herhangi birini tanımlarken kullandığınız sıfatların sizinle ilişkilendirildiğini biliyor muydunuz? Bu tanımın mucidi olan IFL Science, "herhangi birini kibar ya da zeki olarak tanımlarsanız insanlar sizi de bu sıfatlarla tanımlar" diyor. Buna ek olarak sık sık yapılan iltifatların ve övgülerin de ters etki yarattığı bilimsel bir gerçek. Zamanında yapılan ve üzerine düşünülmüş olan övgünün fazlasıyla yapıcı olduğuysa bir diğer gerçek.

4. Mutlu kalmak:

Hiç kimse çevresinde sürekli somurtan ve mutsuz olan birini görmek istemez. Çünkü çevrenizdeki herhangi birinin düşük modu sizi de bir hayli etkileyecektir. İnsanlarla olan ilişkilerinizin daha sağlıklı ve kalıcı olmasını istiyorsanız mutlu görünmeyi unutmamanız gerekiyor. Çevresinde mutlu ve pozitif insanların yer aldığı insanların daha başarılı ve verimli olduğu da kanıtlanmış bir durum.

5. Hata yapmak:

Biraz garip gibi görünse de hata yapmak insanların size olan bakış açısını olumlu yönde etkiler. Sanılanın aksine sürekli mükemmel gibi görünmeye çalışmak sizi çok daha kötü bir konuma koyuyor. Hata yaptığınızı ve yapabileceğinizi insanlardan saklamamak sizin için ve çevreniz için çok daha faydalı olacaktır.

6. Küçük dokunuşlar yapmak:

Birçok bilimsel araştırma, ikili ilişkilerde ve günlük yaşantımızda iletişim halindeyken ufak dokunuşların faydalı olduğunu söylüyor. Omuza veya kola yapılan küçük dokunuşlar daha sıcak bir ruh hali sunduğu için ilişkileri doğrudan etkiliyor ve karşınızdaki kişinin sizi daha pozitif biri olarak görmesini sağlıyor.

7. Gülümsemek:

Dördüncü maddede de belirttiğimiz üzere pozitif enerji yaymak son derece önemli. Çevrenizdeki insanların sizi katı biri değil de sevimli biri olarak hatırlaması hem hafızalardaki yerinizi sabit kılar hem de ilişkilerinizdeki bağı kuvvetlendirir.

8. Sevildiğini hissetmek:

Birçok deneyle kanıtlanmış olan bu gerçek, herhangi birinin bizden hoşlandığını ya da sempati duyduğunu düşündüğümüzde ona daha yakın hissettiğimizi kanıtlıyor. Bu da daima olumlu bir profille yaşamayla olabilecek bir durum.

9. Mizah anlayışına sahip olmak:

Şüphesiz ki bir insandan etkilenmemize sebep olan en önemli etkenlerden biri mizah anlayışı. Kaliteli sayılabilecek düzeyde mizah anlayışına sahip olan insanların her ortamda sevildiği kabul edilmiş bir gerçek.

10. İnsanları dinlemek:

Biriyle sağlıklı bir ilişki kurmanın en temel şartı doğru şekilde tanımak olsa gerek. Doğru tanımanın ilk aşaması da karşımızdaki kişinin anlattıklarına kulak vermekten geçiyor. Böylece doğru şekilde tanıdığımız insanlarla olan ilişkilerimiz çok daha sağlıklı olacaktır.

Yukarıda listelediğimiz maddelerin her biri IFL Science tarafından bilimsel araştırmalara dayanarak resmiyete kavuşturulmuş unsurlar. Tabii ki her insanda aynı etkiyi yaratması mümkün değil ancak toplum tarafından sevilmenin başlıca şartları olarak yukarıdaki maddeleri örnek gösterebiliriz.