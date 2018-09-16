Her biri birbirinden ilginç iddialara sebep olmuş 6 reklam görselini sizler için yakından inceliyoruz.

Görsel teknolojilerin gelişmesinden ve yaygınlaşmasından bu yana insanların düşüncelerini fark ettirmeden değiştirmek için uygulanan subliminal (bilinçaltı) mesaj teknikleri her geçen gün biraz daha fark edilemez oluyor. Hal böyle olunca bilinçaltı reklamcılığına dair birbirinden ilginç iddialar ve suçlamalar birçok dev firmayı hedef haline getiriyor.

Sizler için içerisinde subliminal mesaj olduğu iddia edilen; kimi zaman güçlü bir “hayal gücünün” ürünü kimi zaman da haklı bir bakış açısına ait olan subliminal mesaj suçlamalarını inceliyoruz. Tabii minik göndermeler yapan masum subliminal mesajları da unutmadık…

Toblerone’un Logosuna Gizlenmiş Ayı Figürü

Keskin bir zekanın eseri olan bu logo, dağın içine gizlenmiş bir ayıyı barındırıyor. Logoda gizlenmiş ayının verdiği mesaj da bir hayli hoş; söz konusu ayı, Toblerone firmasının ilk adımlarının atıldığı Bern şehrinin logosuyla benzerlik gösteriyor. Dikkatle incelendiğinde Toblerone isminin içerisinde de Bern yazısına ulaşmak mümkün.

Coca Cola Kadın Figürü

Tartışmaya açık bir konu olan bir bakış açısına göre Coca-Cola bu görselinde sırtı dönük şekilde yatan bir kadını tasvir edildiği düşünülüyor.

Hamburger Marulundaki Dolar Figürü

Neden yapıldığı bilinmese de KFC’nin hamburger görselinde, dolar banknotunu seçmek bir hayli kolay.

Aslan Kral Sinema Görselindeki Kadın Figürü

Bir iddia olarak lanse edilen ancak “Acaba mı?” dedirten bu görselimizde 90’lı yılların başlarında doğan insanların hayatlarında oldukça önemli bir yer kaplayan Aslan Kral filmi, bir çocuk filminde cinsel figür bulundurmakla suçlanıyor.

Pepsi Kutusundaki Yazı

Derin bir hayal gücünün mü yoksa bir subliminal mesaj stratejisinin mi ürünü olduğu bilinmeyen bu görselimizde Pepsi kutu kolaların bir yüzünde S ve E harflerine ulaşılırken diğer yüzünde X işaretine ulaşılıyor.

Coca Cola Amblemindeki Danimarka Bayrağı

Bir tesadüf mü yoksa bilinçli yapılmış bir işaret mi bilinmese de Coca Cola logosunda Danimarka bayrağını anımsatan bir kesitin olduğu bir gerçek.