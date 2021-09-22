Bill Gates, Salgını Bitirmek İçin Yapılacak 3 Şeyi Açıkladı

Dünyanın en zengin ve başarılı iş insanlarından Bill Gates, GatesNotes adlı kendi blog sitesinde COVID-19 pandemisinin bıraktığı etkileri ve bu virüsün nasıl kontrol altına alınabileceğini anlattı.

COVID-19 pandemisi boy göstermeye başladığından beri virüs ve aşı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bill Gates, son düşüncelerini kendi blog sitesi GatesNotes üzerinden paylaştı.

Pandemide 18. aya ulaştığımızı belirten ünlü iş insanı, pandeminin yol açtığı krizi sona erdirmek gibi milyonlarca insanı ilgilendirecek konuların konuşulduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce, kendi düşüncelerini dile getirmek istediğini vurgularken, virüsü kontrol etmek için yapılması gereken 3 şeyi anlattı.

Dünya, bu tür virüslere karşı küresel bir cevap vermelidir

Her köşede yeni bir varyant tehlikesinin olduğunu belirten Gates, bir sonraki adımda neler olacağını tahmin etmenin gittikçe zorlaştığını dile getirdi. İş insanının paylaşmış olduğu blog yazısında "Virüs, kontrolsüz bir şekilde bulaştığı sürece mutasyona uğramaya devam edecek. Ancak virüs değişebileceği gibi, dünyanın buna karşı tepkisi de değişebilir" ifadelerini kullandı.

Gates'in düşüncelerine göre pandemiye yol açan virüsü kontrol etmek için takip etmemiz gereken 3 şey bulunuyor. Bunların başında ise tahmin edebileceğiniz üzere aşılanmak geliyor. Aşı krizlerinin bitmesinin ardından dünya çapında günde 41 milyon doz aşı dağıtıldığını belirten Gates, hükümetlerin ve özel sektörün aşı tedariğini hızlandırmak üzere daha şeffaf bir sistem oluşturabilmeleri için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Gates'e göre virüsü kontrol altına almak için yapılması gereken 2. şey, yayılımı engellemek. Salgını kontrol altına tuttukça ülkelerin, okulların ve özel işletmelerin karantina döngüsünden kurtulabileceğini belirten Gates, bunun için dünyanın daha hızlı sonuç veren testlere, koruyucu ekipmanlara ve tıbbi cihazlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

COVID-19 pandemisinin yenmek için yapılması gereken üçüncü şeyin dünyanın bu tür virüslere karşı küresel bir cevap vermesi gerektiğini belirten Gates, orta ve düşük gelirli ülkelerin kaderlerinin bağışlara bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Gates, planlama, yatırım, işbirliği ve öğrenilen derslerle dünyadaki herkesin ihtiyacını karşılayabileceklerini dile getirirken, yoksulluğun azatılması, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ve çocuk felcinin ortadan kaldırılması için de aynı yolların izlenmesi gerektiğini vurguladı.