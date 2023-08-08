Binance ve Nerf IT! ortaklığıyla düzenlenecek ve espor tutkunlarını bir araya getirecek CS:GO turnuvası duyuruldu.

Kripto para sektörünün en büyük ismi Binance, blokzincir tabanlı turnuva platformu Nerf IT! iş birliğiyle Counter Strike: Global Offensive turnuvası düzenleyeceğini duyurdu. Espor severleri bir araya getirecek “Binance Espor Turnuvası”, büyük para ödülü sunuyor.

Turnuvada profesyonel takımlar karşı karşıya gelmeyecek. Bunun yerine 1024 espor tutkunu CS:GO oyuncusu bir araya gelecek ve karşılaşacak. Beşer kişilik takımların rekabet edeceği turnuvaya kayıtlar başladı.

Turnuvaya katılım ve ödüller:

Turnuvaya katılım, 7 Ağustos itibarıyla başladı. Ekibini toplayan oyuncular, Nerf IT! üzerinden turnuvaya kayıt olabilirler. Eleme süreciyle ilerlenecek olan turnuvada şampiyon olan ekip, 20 bin dolar değerindeki ödül havuzundan ödül kazanacak. Derece elde eden ekipler de bu havuzdan ödül elde edebilecek.

Binance Espor Turnuvası’na kayıt olanlara da ödül var:

Binance Espor Turnuvası’na kayıt olup Binance uygulamasında formu dolduran ve kimliklerini doğrulayan yeni kullanıcılar, 10 USDT değerinde Futures bakiyesi kazanacak. Aynı zamanda ilk kripto para yatırımlarıyla 10 USDT spot bakiyesi de elde edecek.

Turnuvaya kayıt olmak ve turnuva hakkında daha fazla bilgi edinmek için Nerf IT! uygulamasına göz atabilirsiniz.