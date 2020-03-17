Bir Adamın Neredeyse İşine Mal Olan Corona Virüsü Şakası

İstanbul'da arkadaşları tarafından sosyal medyada Corona virüsü kaptığı şeklinde paylaşımlar yapılan bir adamın hayatı bir anda altüst oldu. Herkes bu kişinin Corona virüslü olduğuna inandı ve şaka kurbanı neredeyse işten atılma noktasına geldi.

2019 yılının aralık ayından bu yana önüne geçilemeyen ve yayılmaya devam eden Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen ve açıklanan tüm verilere göre toplamda 187.689 kişide tespit edildi ve 7.494 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsünün çıkış yeri olan Çin'de iyileşmeler artarken Avrupa, Corona virüsünün yeni merkezi oldu.

Corona virüsü, 11 Mart günü ilk kez ülkemizde de görüldü ve dün akşam yapılan açıklamaya göre vaka sayısı son olarak 47’ye yükseldi. Virüsün önüne geçmek amacıyla her bakanlık hummalı bir çalışma içerisindeyken insanlara evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, temastan uzak olmaları çağrısı yapıldı. Corona virüsü, ülkemizi ve dünyayı ciddi anlamda tehdit altına almışken bu virüsü ciddiye almayan kişiler de yok değil.

İstanbul'da bir kişinin hayatı Corona virüsü şakasından sonra altüst oldu:

İstanbul’da yaşayan Fuat Özgür’ün arkadaşları, yapılmaması gereken cinsten bir şaka yapmaya karar verdi. Özgür’ün arkadaşları, onun Corona virüsü kaptığının yazılı olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf yayılınca Özgür’ü tanıyan tanımayan herkes onun gerçekten de Corona virüsü taşıdığını zannetmeye başladı.

Şaka, öyle bir noktaya geldi ki Fuat Özgür, neredeyse işinden kovulacaktı. Fuat Özgür, kendisine şaka yapan arkadaşıyla beraber ifade verdi. Şakanın sahibi olan İbrahim Eğer, ifadesinde “Şaka, eşek şakasına dönüştü” şeklinde bir cümle kullandı.

Fuat Özgür'ün arkadaşları tarafından yapılan şaka son bulsa da Özgür, bu konuda insanları kendisine inandırmakta güçlük çekti. Fuat Özgür, insanları kendisine inandırmak için hastaneye giderek sağlık raporu bile aldı. Fuat Özgür’e arkadaşları tarafından yapılan şaka, böyle bir şeyin hangi noktalara gidebileceğinin de kanıtı oldu.