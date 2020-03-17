RTÜK Başkanından Corona Virüsü ile İlgili Açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Corona virüsü ile ilgili paylaşımların titizlikle takip edildiğini söyleyen Şahin, vatandaşı endişeye sürükleyen sahte haberlere göz yummayacaklarını açıkladı.

Birkaç gün önce Türkiye'de de görülmeye başlayan Corona virüsü salgını, alınan tedbirleri artırmaya başladı. Yetkililer; belirli süreliğine okul ve üniversitelerin tatil edildiğini, çeşitli ülkeler arasında yapılan uçuşların iptal edildiğini, ülke genelinde kalabalıklara neden olan işletmelerin de geçici süreliğine kapatıldığını duyurdular. Şimdi ise konuyla ilgili olarak RTÜK'ün bir numarasından önemli bir açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, televizyon ekranlarında Corona virüsü ile ilgili sürekli bir şeylerin konuşulduğunu ifade etti. Bilimsellikten uzak ve resmiyet taşımayan bazı haberlerin de olduğunu söyleyen Şahin, televizyonlarda paylaşılan sahte bilgilerin vatandaşları tedirgin ettiğini ifade ederek bu tür durumlara tahammül edemeyeceklerini belirtti.

Ebubekir Şahin, devletin Corona virüsü ile ilgili olarak her türlü tedbiri aldığını ve konuyla ilgili olarak tüm yetkili organların, üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini açıkladı. Sözlerine yayıncı kuruluşları da dahil eden RTÜK başkanı, yayıncı kuruluşlardan da azami hassasiyeti göstermelerini beklediklerini söyledi.

RTÜK başkanı, radyo ve televizyonlarda Bilim Kurulu ya da Sağlık Bakanlığı'na dayandırılmadan yapılacak açıklamaların doğruluğunun araştırılması gerektiğini ifade ederek konuyla ilgili olarak 6112 sayılı Kanun kapsamında tüm yayınların titizlikle takip edildiğini söyledi. Şahin, söz konusu ihlaller ile ilgili olarak gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.