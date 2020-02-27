Bir Anne, Oyun Bağımlısı Olan Çocukları İçin Yardım İstedi

İngiliz ITV kanalındaki This Morning isimli programa katılan 45 yaşındaki bir anne, 10 ve 16 yaşındaki oğullarının oyun bağımlısı olmalarından dolayı yardım istedi. Anne, çocuklarının oyun bağımlılığı hakkında birkaç şikayette bulundu.

Oyun sektörü büyüdükçe oyun oynayan insan sayısı da aynı oranda artıyor. Oyuncuların yaş aralığı artık yalnızca oyunların türüyle ölçülebiliyor olsa da bazı oyunlar tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Elbette bu oyunlar içindeki en büyük örnek, dünyayı hâlâ kasıp kavurmaya devam eden Fortnite.

Fortnite, günümüzde birçok milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bir oyun. Fakat bazı oyuncular özellikle Fortnite oynarken sinir krizlerine girebiliyorlar. Elbette, bu durum kişinin kendisine bağlı. İşte bugünkü hikayemiz, bir televizyon programında oğlunun çok fazla Fortnite oynamasından ve sinir olmasından şikayet eden bir anne hakkında.

45 yaşındaki anne, çocuklarının oyun bağımlılığı için yardım istedi:

İngiliz ITV televizyonundaki This Morning isimli programa 16 yaşındaki oğluyla birlikte katılan Lysa Martin, oğlunun Fortnite “bağımlılığına” karşı yardım istedi. 45 yaşındaki anne, Romario isimli oğluyla birlikte 10 yaşındaki erkek kardeşi Reyon’un sürekli Fortnite oynamasından şikayet etti.

Annenin anlattığına göre her iki kardeş de okuldan döndükleri anda 5 - 6 saat durmadan Fortnite oynuyordu. Anne Lysa, oğullarının günde birkaç saat konsol başında Fortnite oynamalarının endişe verici bir durum olduğunu söyledi. Oğlu Romerio’dan da bu konuda bir savunma geldi.

16 yaşındaki Romerio, annesinin bu sözleri üzerine oyun oynamanın verdiği tutkunun bu kadar uzun saatler boyunca konsol başında olmasına neden olduğunu söyledi. Romerio, uzun saatler boyunca FIFA ve Fortnite oynarken zaman zaman gözlerinin kırmızı olduğunu ve acı verdiğini de belirtti.

Programda şikayetlerini dile getirmeye devam eden Lysa, oğullarının oyun oynadığı zamanlarda çığlık, bağırma ve kapıya vurma gibi sesler duyduğunu aktardı. Romerio ise bu noktada annesinin dediklerini doğrulayan bir açıklamada bulundu. Romerio, oyun içerisinde kazanmaya çok yakın olduklarında ufak bir hatanın kendisini sinir ettiğini söyledi.

16 yaşındaki Romerio, sinirden duvarı yumruklamış:

Romerio, bu açıklamalarına devam ederken birçok oyuncuyu haksız yere düşürecek bir davranışını da ortaya çıkardı. 16 yaşındaki çocuk, oyuna ilk başladığı zamanlarda duvara bir yumruk attığını ve duvarda hâlâ bir delik olduğunu dillendirdi. Fakat yaklaşan sınavlarından dolayı artık oyunları biraz daha ciddiye almamaya başladığını da ekledi.

Öte yandan anne Lysa, oyunların kendisine sağladığı bir rahatlıktan da bahsetti. 45 yaşındaki anne, oğullarının evde güvende olduklarını, hâlâ arkadaşlarıyla iletişim kurabildiklerini ve hâlâ bir oyunda arkadaşlarıyla buluştukları için bir sosyal hayatları olduğunu aktardı.

Romerio gibi örnekleri günümüzde fazlaca duysak da şunu unutmamak gerekiyor: Oyun, profesyonel olsanız da olmasanız da bir oyundur. Burada meydana gelen veya yaptığınız bir hatayı gerçek dünyaya abartılı şekilde yansıtmak oldukça kötü bir davranıştır. Oyunlarda yaşanan olaylar bazen sinirlerimizi alt üst etse de bunun yalnızca bir oyun olduğunu unutmamak gerekir.