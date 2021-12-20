Bir Kadın, Tesla Kendi Kendine Giderken Arabada Doğum Yaptı

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, bu kez bir bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. ABD'de bir kadın, hastaneye yetişemeyeceğini anlayınca aracı otonom sürüşe alıp, arabanın içerisinde doğurdu. Doğan çocuğa "Tesla Bebek" lakabı takıldı.

Sahip olduğu otonom sürüş sistemleri ile otomotiv sektöründe devrim yaratan Tesla, bu kez çok ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. ABD'nin Philadelphia eyaletinde yaşayan hamile bir kadın, aracın otonom sürüş sistemini devredeyken doğum yaptı. Araç kendi kendine hastaneye giderken yaşanan olay, doğan bebeğin "Tesla Bebek" olarak anılmasına yol açtı.

Hamile kadın Yiran Sherry ile eşi Keating Sherry, 3 yaşındaki çocuklarını kreşe götürüyorlardı. Ancak bir anda sancılanan kadın, daha fazla dayanamayacağını anladı. Eşinin otonom sürüş sistemini devreye almasıyla da doğum başladı. Hastaneye gittiklerinde doğumu tamamlamış olan kadın, doktor ve hemşirelerin yardımıyla içeri alındı. Annenin de çocuğun da sağlık durumu iyiydi...

Göbek bağı arabada kesildi

Bir kez daha baba olan Keating Sherr tarafından yapılan açıklamalarda, "Elimi koparacak gibi sıkıyordu. Ben de ona 'Nefes almaya odaklan' diyordum. Adrenalin pompalıyorduk." ifadeleri kullanıldı. Anne ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen "Tesla bebeğin" göbek bağı, hastane önünde aracın içerisinde kesildi.

Aile, çocuğun isminin ne olacağına dair bir şey söylemedi. Ancak aracın içerisinde sağlıklı bir şekilde doğan bebeğe Tesla Bebek lakabının takılması, ABD'de resmen gündem oldu. Çocuğun ismi Tesla olursa kimse şaşırmayacaktır...