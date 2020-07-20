BAE, Mars'ı İnceleyecek Uydusunu Fırlattı

Birleşik Arap Emirlikleri, Kızıl Gezegen'in atmosferini ve iklimini inceleyecek uydusunu Mars'a fırlattı. Uydunun gelecek yılın başlarında gezegenin yörüngesine girmesi bekleniyor.

Orta Doğu’nun dikkat çeken ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1,3 tonluk ağırlığa sahip Umut (Hope) adlı uydusunu Mars’a göndermek üzere Japonya’daki Tanegashima uzay üssünden H-2A roketiyle uzaya fırlattı.

Umut’un Mars’taki görevi, gezegenin iklimini ve atmosferini incelemek olacak. Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’e ulaşması beklenen Umut, Mars’ın atmosferinin büyük bir kısmını ve suyu nasıl kaybettiğini anlama çalışmalarında kritik veriler ortaya çıkaracak.

BAE'nin Mars uydusu Umut, 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşacak

Aslına bakarsak Umut, BAE için bir uydudan fazlasını temsil ediyor. Uydunun fırlatılma amaçlarından belki de en büyüğü, ülkedeki gençleri bilime yönlendirmek ve bu konuda heveslendirmek. Zira BAE, ülkenin petrol ve doğal gaza bağlı ekonomiden kurtulmasını isityor.

Hope'un proje direktörü Umran Şerif , başarısız olma ihtimallerinin farkında olduklarını söylerken, “Ülke olarak ilerlemekte başarısız olma şansımız yok. Burada önemli olan, BAE'nin bu misyondan kazandığı kapasite ve kabiliyet ve ülkeye getirdiği bilgi birikimi” dedi.

BAE, Mars’a gönderdiği uydu ile daha önce yapılmış ölçümeri tekrar gerçekleştirmek yerine eldeki verileri daha ileriye taşıyabilecek çalışmalar gerçekleştirmek istedi ve bu nedenle NASA'nın Mars Keşif Programı Analiz Grubu (MEPAG) ile bir tavsiye görüşmesi gerçekleştirdi.

Mars’ın yüzeyinden 22 bin ile 44 bin kilometre arasında uzaklıktaki bir yörüngeye oturacak olan Umut, enerjinin atmosferde nasıl yayıldığını, Mars yüzeyindeki tozun hareketlerini ve Güneş rüzgarlarının Mars’ı nasıl etkilediğini inceleyerek Kızıl Gezegen’in geçmişi ve bugünü hakkında bilgiler sağlayacak.