Bitcoin, %8,7'lik Artışla 19 bin 850 Doları Aşmayı Başardı

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2020 yılı içerisinde yeni barajlar aşmaya devam ediyor. Bu sene %170'in üstünde değer kazanan kripto para, 19 bin 857 dolara kadar ulaştı.

2020 içerisinde hızla yükselen Bitcoin, sırasıyla 17 bin ve 18 bin dolar barajlarını aştıktan sonra sert bir kayıp yaşamış ancak tekrar 18 bin doların üstüne çıkmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi, bir eşiği daha geride bırakmayı başardı.

Bloomberg'de yer alan habere göre dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, %8,7'lik değer artışıyla 19 bin 857 dolara ulaştı. Kripto para, bu sene içerisindeki değer artışını bununla birlikte %170'in üstüne çıkarmış oldu.

"Bitcoin'in zamanı geldi"

eToro Genel Müdürü Guy Hirsch, "Bitcoin'in zamanı geldi. Bu rallinin hâlâ ilerleyecek yolu olabilir" ifadelerini kullandı. Bitcoin, Aralık 2017'de 19 bin 511 dolara ulaştıktan sonra 2018 yılı içerisinde 4 bin doların altına kadar düşmüştü.

Birçok açıdan kötü geçen 2020 yılı ise Bitcoin için geri dönüş yılı oldu. Bitcoin'in bu yükselişinde COVID-19 salgının rolü de oldukça büyük oldu. Salgın sebebiyle dünya genelinde merkez bankaları, bir yandan borçlanma faizini düşürürken bir yandan da olağanüstü teşvikler verdi.

Bitcoin, merkez bankalarının aldığı önlemler sonrasında öne çıkan bir araç olmayı başardı. Paul Tudor Jones gibi önemli yatırımcılar, merkez bankaların ve hükûmetlerin aksiyonlarına karşı bir tedbir olarak kripto para aldıklarını söyledi.

Tabii Bitcoin her ne kadar bu sene içerisinde çok büyük bir fiyat artışı yaşasa da oldukça dalgalı bir seyir izlediğini de belirtmek gerekiyor. Bloomberg verilerine göre, Bitcoin'in bu sene günlük ortalama hareketliliği %2,7 olarak gerçekleşti. Bir diğer önemli yatırım aracı olan altında ise bu oran sadece %0,9'da kaldı.

Miller Tabak + Co. Pazar Strateji Uzmanı Matt Maley, teknik göstergelerin çok fazla Bitcoin alımının gerçekleştiğini gösterdiğini, dolayısıyla yakın zamanda gerileme yaşamasının muhtemel olduğunu söyledi. Maley, ayrıca 2018'deki büyük düşüş kadar bir değer kaybının ise muhtemel olmadığını dile getirdi.