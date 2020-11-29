Geçtiğimiz aylardaki artışının ardından bir süre gerileyen Bitcoin'in fiyatı 17 bin doların altına inmişti. Hafta sonu işlemlerinde Bitcoin yeniden 18 bin doların üstüne çıktı.

Pek çok kişinin kripto para denince aklına yalnızca tek bir kripto para geliyor, o da Bitcoin. İşlem hacmi en büyük kripto para olan Bitcoin'in satış fiyatı iki yıl önce 19,484 dolar ile zirveyi görmüş ve sonra da hızla düşmüştü.

Son 24 saatte Bitcoin fiyatında yaşanan %6,20'lik artışla birlikte bir BTC fiyatı 18,120.99 dolara çıktı. Böylelikle Bitcoin'in piyasa hacmi 336 milyar doları geride bıraktı. Genel olarak kripto paraların değer kazandığı göze çarptı.

Kripto paralar yükselişte

Son 24 saatlik süreçte kripto para borsaları genellikle yukarı yönlü hareket etti. En yüksek hacme sahip ilk 100 kripto para biriminden yalnızca 10'unun değeri düştü. İlk 10'daki kripto paralardan ise yalnızca 1'i yatırımcılarını üzdü.

Kripto para piyasalarının toplam hacmi, hafta başında ulaştığı 565 milyar dolar ile son üç yılın zirvesini görmüştü. Piyasanın kendini düzeltmesi sürecinde 511 milyar dolara kadar daralan piyasa hacmi de 540 milyar dolar seviyesine geri döndü.

Artan satışlarla birlikte kripto para piyasalarının 24 saatlik işlem hacmi 264 milyar doların biraz üstüne çıkmıştı. Hafta sonunda ise bu rakam 164 milyar dolara kadar düştü. 7,801 farklı kripto para biriminin işlem gördüğü 35,544 farklı piyasanın %62,1'lik kısmını da Bitcoin oluşturdu.

Kripto Paralar daha yükselir mi?

Son dönemlerde kripto paralar ile merkez bankaları arasındaki buzlar da eriyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, göreve gelir gelmez bu alandaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve “dijital paranın artan kullanımının, ülkelerin ve kurumların da önceliği haline geldiğini" belirtmişti.

Ülkemizde de Merkez Bankası tarafından bir blokzincir para birimi için çalışmalar yapılıyor. Son dönemde de futbol takımlarının taraftar paraları peşpeşe piyasaya çıkmaya başladı. Bitcoin'in tarihi zirveleri yeniden geçip geçmeyeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.