Kripto para piyasaları, son dönemlerin en sancılı süreçlerinden geçiyor. BTC başta olmak üzere tüm kripto varlıklarda ciddi değer kayıpları yaşanıyor. İşte piyasalardaki son durum ve düşüşün nedeni...

Kripto para yatırımcıları, son birkaç günde saçlarını beyazlatan bir süreçten geçiyorlar. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, freni patlamış kamyon gibi düşüyorlar. Peki kripto para piyasalarında neler yaşanıyor?

Daha bir hafta kadar önce 97 bin dolar seviyelerinde dolaşan BTC, geçtiğimiz saatlerde 82 bin dolara kadar geriledi. Bu düşüşle bir haftalık kayıp, yüzde 13 seviyelerini gördü. Tabii Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi varlıklar da bu düşüşten etkilendiler. Zaten uzun zamandır iyi bir performans göstermeyen ETH'deki kayıp, diğer altcoin'lerin daha fazla değer kaybetmesine neden oldu.

NOT: Bu haberi yayına aldığımız sırada Bitcoin yeniden 86 bin dolara yükseldi.

Piyasalardaki son durum şöyle

Coinmarketcap verilerine göre BTC, an itibarıyla 84 bin 677 dolardan işlem görüyor. ETH 2.304 dolar, XRP ise 2,17 dolardan işlem görürken SOL ise 137,13 dolara kadar gerilemiş durumda. Hacimsel bazda en büyük 10 kripto varlık arasında 1 haftada en çok değer kaybeden varlık, yüzde 20,87 değer kaybı ile SOL.

Gelelim düşüşün nedenlerine

Açık konuşmak gerekirse piyasa, son dönemlerin en büyük manipülasyonlarından birine maruz kalıyor. Borsaların hack'lenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, piyasaların bu noktaya gelmesinin esas nedeni. Öte yandan; kaldıraçlı işlemler de düşüşün önemli nedenleri arasında yer alıyor. Zira hemen her gün kaldıraçlı işlemler tarafında milyar dolarlara ulaşan likiditasyonlar yaşanıyor. Bakalım bu kötü süreç, ne zaman sona erecek...