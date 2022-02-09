2016 yılında yaşanan Bitfinex hacki ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmasını sürdüren ABD Adalet Bakanlığı, o yıllarda çalınan 94 bin Bitcoin'i ele geçirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 2 kişi ise tutuklandı.

Dünyanın en bilindik kripto para borsalarından bir tanesi olan Bitfinex, 2016 yılında büyük bir hack saldırısına maruz kalmış, bu saldırı sonucunda 119.754 adet Bitcoin (bugünkü değeri 4,5 milyar dolar) çalınmıştı. Konuyla ilgili olarak harekete geçilmiş olsa da bugüne dek somut bir gelişme yaşanamamıştı. Ancak şimdi, bu olayla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Adalet Bakanlığı, başlattığı soruşturma neticesinde çalınan Bitcoin'lerden 94 bin tanesini ele geçirmeyi başardı. Bununla da yetinmeyen bakanlık, 34 yaşındaki llya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan isimlerine sahip olan bir çifti tutukladı. Saldırının ardında bu ikilinin olduğu düşünülürken, şüpheliler için istenen ceza ise 25'er yıl.

ABD Adalet Bakanlığı'nın en büyük operasyonu

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, ele geçirilen Bitcoin'lerin toplam değerinin 3,6 milyar dolar olduğu ve bu büyüklükteki bir operasyonun ABD Adalet Bakanlığı için bir ilk olduğu ifade edildi. Ancak yine de bu tam anlamıyla başarılı bir operasyon değildi. Zira 25 binden fazla Bitcoin kayıp. O para, bugüne dek ihtiyaçlar için harcanmış durumda. Peki 34 yaşındaki llya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan, bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdi?

ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre saldırının ardındaki gerçek isim, Ilya Lichtenstein'dı. Şu an için resmileşmiş bir suç olmasa da Lichtenstein'ın önce Bitfinex sistemlerine sızdığı, sonra da 2000'den fazla işlemle Bitcoin'leri çaldığı düşünülüyor. Bitcoin'lerin Lichtenstein'a ait olan bir dijital cüzdana gönderilmiş oluşu, söz konusu iddiaları destekler nitelikte. Ancak Lichtenstein'ın marifetleri bu kadar da değil. Bilgisayar korsanı, çaldığı Bitcoin'leri Monero gibi çeşitli kripto para birimlerine dönüştürmeye başladı. İhtiyacı olan parayı çeken gerisini de aynı dijital cüzdanda bekleten Lichtenstein, saldırıdan 6 yıl sonra bu Bitcoin'leri yakalattı...