En büyük Bitcoin cüzdanı olduğu söylenen ve sahibi bilinmeyen bir hesaptan geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolar değerinde Bitcoin transferi yapıldı. Yapılan 101.857 BTC’lik transfer, iki hesap arasında paylaşıldı.

Kripto para dünyasında bugüne kadar pek çok balinaya rastladık. Büyük miktarlara denk gelen kripto paralarını harekete geçiren bu isimler, pek çok kez dünyanın gözlerini kendi üstlerine toplamayı başardılar. Bugün, bir kripto para balinasıyla daha karşılaştık ancak bu seferki para, diğerlerine oranla bir hayli yüksek.

Kime ait olduğu bilinmezken en büyük Bitcoin cüzdanı olduğu düşünülen bir hesaptan bugün 101.857 Bitcoin harekete geçirildi. Hesaptan yapılan 101.857 Bitcoin’lik hareket, yaklaşık 934 milyon dolara (günümüz kuruyla yaklaşık 6 milyar 400 milyon 830 bin TL) denk geliyor. Devasa Bitcoin hareketi ilk olarak otomatik kripto para takip servisi Bitcoin Block Bot tarafından geçtiğimiz gün paylaşılmıştı.

101.857 BTC'lik hareketin detayları:

Ağızları açık bırakan bu tür bir işlem için yine devasa miktarda işlem ücreti alınmasını beklerdiniz değil mi? Biz de öyle bekliyorduk ancak paylaşılan bilgiye göre neredeyse 1 milyar dolar değerindeki Bitcoin, yalnızca 0,48 dolar (yaklaşık 3,30 TL) karşılığında harekete geçirildi.

Neredeyse 1 milyar dolarlık Bitcoin hareketinin yapıldığı hesap, geçtiğimiz nisan ayına kadar en zengin Bitcoin cüzdanı olarak anılıyordu. Gizemli hesap, o zamanlar var olan tüm Bitcoin’lerin %0,55’ine sahipti. Bu Bitcoin hesabının sahibi günümüzde de gizemini korumaya devam ediyor.

Hesap hakkında bugüne kadar pek çok da iddia ortaya atıldı. Bazı kişilere göre bu dev hesap, Winklevii isimli Bitcoin yatırımcısı gibi büyük Bitcoin yatırımcılarından birisine aitti. Bununla birlikte bu hesabın BitGo’ya ait olduğu da iddia edildi. Ancak BitGo yetkilileri, güvenlik nedeniyle hesabın kime ait olduğunu doğrulamayacaklarını ifade etti.

Peki yapılan Bitcoin hareketinin alıcıları kimdi? Blockchain.com’a göre 934 milyar dolarlık hareket, iki anonim cüzdan arasında paylaşıldı. Bu cüzdanlardan birisi 5.000 BTC alırken ikinci cüzdan geriye kalan 96.857 BTC’nin ulaştığı cüzdan oldu. Böylece BTC’nin ulaştığı ikinci cüzdan, BitInfoCharts’a göre en büyük ikinci cüzdan olmayı başardı.