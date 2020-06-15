Bir finans teknolojisi sitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Bitcoin’e olan güven büyük bankalara olan güveni geçti. Ayrıca araştırma sonuçları, insanların Bitcoin’in geleceğine nasıl baktığını da gösterdi.

Finans teknolojisi haber sitesi The Tokenist tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre insanlar, Bitcoin’e büyük bankalardan daha çok güveniyorlar. 17 ülkeden 4 bin 852 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların %47’si Bitcoin’e büyük bankalardan daha çok güveniyor. Üstelik bu güven, geçtiğimiz üç yılda %29’luk bir artış gördü.

The Tokenist tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Bitcoin ve büyük banka kıyaslamasında nesiller arasındaki düşünce farklılıkları da ortaya çıktı. Genç nesil, Bitcoin’e bankalardan daha çok güveniyor.

Y nesli ve Bitcoin:

Araştırmaya göre Y neslinin yarısından fazlası (%51), Bitcoin’e daha fazla güveniyor. 2017 yılına göre güvenen kişi sayısındaki artış ise %24. Araştırmaya göre 65 yaş üstü katılımcıların 10’da 9'undan fazlası (%93) büyük bankalara daha çok güveniyor.

65 yaş üstü katılım, Bitcoin’e karşı temkinli yaklaşıyor ve bunların yarısı Bitcoin’in patlayacak bir 'balon' olduğunu düşünüyor. Y kuşağındaysa bu oran %24’te kalıyor. Y kuşağının Bitcoin’e olan ilgisi giderek artıyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde bu kuşağın %44’ü Bitcoin almayı düşünüyor.

Yapılan araştırmaya göre Y kuşağının yarısından fazlası (%59), Bitcoin’in önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük ölçüde benimseneceğini ve bu para birimini dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğunun kullanacağını düşünüyor. Y kuşağının yanı sıra tüm yaş ve cinsiyet grupları arasında Bitcoin ile ilgili bilginin ve Bitcoin’e olan güvenin arttığı görülüyor.

Araştırma sonucuna göre katılımcıların %60’ı, Bitcoin’in finansal teknoloji alanında pozitif bir yenilik olduğunu düşünüyor. Ayrıca katılımcıların %45’i Bitcoin’i hisselere, gayrimenkule ve altına tercih ediyor. Bazı Bitcoin taraftarları, koronavirüs salgını ve karantina döneminde hisselerin darbe aldığını ve bunun kripto paralar için oldukça uygun bir an olduğunu savunuyor.