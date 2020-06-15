Finans teknolojisi haber sitesi The Tokenist tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre insanlar, Bitcoin’e büyük bankalardan daha çok güveniyorlar. 17 ülkeden 4 bin 852 kişinin katıldığı araştırmaya göre katılımcıların %47’si Bitcoin’e büyük bankalardan daha çok güveniyor. Üstelik bu güven, geçtiğimiz üç yılda %29’luk bir artış gördü.
The Tokenist tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Bitcoin ve büyük banka kıyaslamasında nesiller arasındaki düşünce farklılıkları da ortaya çıktı. Genç nesil, Bitcoin’e bankalardan daha çok güveniyor.
Y nesli ve Bitcoin:
Araştırmaya göre Y neslinin yarısından fazlası (%51), Bitcoin’e daha fazla güveniyor. 2017 yılına göre güvenen kişi sayısındaki artış ise %24. Araştırmaya göre 65 yaş üstü katılımcıların 10’da 9'undan fazlası (%93) büyük bankalara daha çok güveniyor.
65 yaş üstü katılım, Bitcoin’e karşı temkinli yaklaşıyor ve bunların yarısı Bitcoin’in patlayacak bir 'balon' olduğunu düşünüyor. Y kuşağındaysa bu oran %24’te kalıyor. Y kuşağının Bitcoin’e olan ilgisi giderek artıyor ve önümüzdeki beş yıl içerisinde bu kuşağın %44’ü Bitcoin almayı düşünüyor.
Yapılan araştırmaya göre Y kuşağının yarısından fazlası (%59), Bitcoin’in önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük ölçüde benimseneceğini ve bu para birimini dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğunun kullanacağını düşünüyor. Y kuşağının yanı sıra tüm yaş ve cinsiyet grupları arasında Bitcoin ile ilgili bilginin ve Bitcoin’e olan güvenin arttığı görülüyor.
Araştırma sonucuna göre katılımcıların %60’ı, Bitcoin’in finansal teknoloji alanında pozitif bir yenilik olduğunu düşünüyor. Ayrıca katılımcıların %45’i Bitcoin’i hisselere, gayrimenkule ve altına tercih ediyor. Bazı Bitcoin taraftarları, koronavirüs salgını ve karantina döneminde hisselerin darbe aldığını ve bunun kripto paralar için oldukça uygun bir an olduğunu savunuyor.