Derecelendirme kuruluşu Weiss Ratings, dünyadaki Bitcoin arzı hakkında ciddi bir iddia ortaya attı. Weiss Ratings’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda bütün dünyadaki Bitcoin arzının, üst sınır olarak belirtilen 21 milyondan fazla olduğu öne sürüldü.

Kripto para birimleri uzun bir zamandır piyasalarda önemli bir yer tutuyorlar. Milyarlarca dolarlık bir piyasa hacmine ulaşan kripto paralar, yaygınlaşırken bir taraftan da tartışmaları beraberinde getirdiler. Ortaya atılan yeni bir iddia ise Bitcoin arzının insanların düşündüğünden daha da fazla olduğunu öne sürüyor.

Uluslararası derecelendirme ajansı Weiss Rating’in resmi Twitter hesabından 25 Mayıs’ta atılan bir tweette toplam Bitcoin arzının, maksimum arz olarak ifade edilen 21 milyondan fazla olduğu iddia edildi. Weiss Rating’in tweetinde kripto para borsalarının, bankaların para arzında yaptıkları gibi kripto para birimlerine kaldıraç uygulayarak mevcut arzdan daha fazla kripto paranın ortaya çıkarılmasını sağladıkları öne sürüldü.

Kripto para borsalarının sundukları modeli de eleştiren Weiss Rating, son dönemlerde popüler olmasına rağmen kripto para saklama hizmeti sunan borsaların güven sorunu yarattıklarını belirtti. Weiss Rating’in tweetinde, tek güvenli yöntemin kripto para sahiplerinin kendi kripto paralarını kendilerinin koruması olduğu söylendi.

Şu ana kadar piyasaya sunulmuş olan Bitcoin miktarının 18.3 milyon olduğu biliniyor. Ancak bu Bitcoin’lerin hepsi dolaşımda değil. Uzmanlar, toplam arzın yaklaşık 4 milyonunun geri dönülmez şekilde kaybolduğunu söylüyorlar.

Piyasadaki toplam Bitcoin miktarı dönem dönem merak konusu olurken Weiss Rating’in tweeti, bu konuda yeni bir tartışmanın başlamasına neden olabilir.