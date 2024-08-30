Tek Başına Bitcoin Kazan Bir Madenci 200 Bin Dolar Kazandı

Tek başına bitcoin madenleyen bir kişi, 858 bin 978'inci bloğu tek başına madenleyerek 200 bin dolar kazandı.

Kripto para madenciliğinde pek çok kişinin hayali tek başına bir sonraki blok neyse onu kazarak ödülü almaktır. En basit hâliyle anlatmak gerekirse bitcoin ekosistemi dev bir sınıfa benziyor. Her bir bloktaki bitcoin transferlerini hesaplayan öğrenciler, sonrasında da hesap kağıdının üzerindeki matematik sorusunu çözüyor. Milyonlarca öğrencinin bulunduğu bu sınıfta, blokların çoğunu binlerce öğrencinin bir araya geldiği "havuzlar" çözüyor ve ödülü üyeler arasında paylaşıyorlar. Bir öğrencinin tek başına soruyu daha önce çözmesi çok nadir bir durum olarak göze çarpıyor.

Benzer bir durum, blockchain verilerine göre bitcoin madenciliğinde yaşandı. 858 bin 978 numaralı blok tek bir madenci tarafından çözüldü. Bu blokta 2391 kripto para işlemi yer alıyordu. Şanslı madenci bu çalışmasının karşılığında 3,275 BTC ödüle hak kazandı. Bu da şu anda yaklaşık olarak 200 bin dolara tekabül ediyor.

Bir blok için 4 ay harcaması gerekiyordu

Solo CK Yöneticisi Dr. Con Kolivas, "Solo.ckpool.org'da 291. solo bloğu çözdüğü için 36AisvWi1UiwLTeTZxLzindAkorqeUc3tT adlı madenciye tebrikler! Bu 38PH gücündeki güçlü madenci, ortalama olarak yaklaşık her 4 ayda bir blok çözebilirdi." ifadesini kullandı. Bitcoin zincirinde ise yeni bloklar ortalama 10 dakikada bir çözülüyor.

Uzmanlar, bu başarının bitcoinin merkeziyetsiz yapısının herkese fayda sağlayabildiğine dair bir örnek olduğunu belirtti.