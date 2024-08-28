Filistinli kullanıcıların varlıklarına el koyduğu belirtilen Binance'tan 2,6 milyar dolarlık bitcoin çekildi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, bugün sabah saatlerinde "Filistinli kullanıcıların varlıklarına, İsrail'in talebi üzerine el koyduğu" iddialarıyla haberlerde gündem olmuş ve kripto para piyasalarında da ciddi bir düşüşe neden olmuştu. Paxful'un kurucularından Ray Youssef tarafından gündeme getirilen iddianın ardından Binance bir açıklama yapmıştı.

Binance ise bu gelişmelerin üzerine bir açıklama yapmış ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Kripto para borsasından yapılan açıklamada, Filistinlilere ait bazı hesaplara bloke koyulduğu ancak bu sayının az olduğu ve bahsi geçen hesapların da yasa dışı işlemler için kullanıldığı belirtilmişti.

Binance boykot ile karşı karşıya

Binance'in yaptığı açıklama piyasalardaki ateşi söndürmeye yetmedi ve başta bitcoin olmak üzere kripto paralarda büyük bir düşüş görüldü. Ayrıca Binance de boykottan olumsuz etkilendi. Binance Boykotu sonrası bu kripto para borsasından 24 saatte tam 2,6 milyar dolar değerinde bitcoin çekildi.

Öte yandan Binance'in kripto varlıklara el koymasının ardından pek çok yatırımcı da alternatif aramaya başladı. Bazı kullanıcılar farklı kripto para borsaları önerirken bazı yatırımcılar ise kripto varlıkları saklamanın en iyi yolunun soğuk cüzdanlar olduğunu ifade etti.

Binance'in kararı ve uygulanan boykot hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi taraf haklı?