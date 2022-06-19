Bitcoin’in düşüşü akıllara durgunluk veriyor. Sürekli insanların ‘Çok yükselecek’ diye tahminler yürüttüğü Bitcoin, geçtiğimiz gün itibariyle 20.000 doların altına düştü. Peki uzmanlar Bitcoin’in geleceği hakkında ne diyor?

(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.)

Son 1 haftada Bitcoin, belki de yaşadığı en büyük ve en hızlı düşüşlerden birini yaşadı ve bütün kripto para borsacılarının ellerini ayaklarına doladı. Bundan 6 gün önce 25.000 direnç noktasının altına düşen Bitcoin, geçtiğimiz gün ile birlikte 20.000 doların altına düştü.

Dün 18.000 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, bugün 19.000 dolardan işlem görmekte ancak Bitcoin bu stabil olmayan durumu endişe verici. Peki Bitcoin uzmanlarının kripto para biriminin geleceği hakkındaki yorumları neler?

Uzmanlar Bitcoin’in geleceği için pek iç açıcı konuşmuyor

Bitcoin’in 20.000 doların atlına düşmesinden dolayı yatırımcılar bir hayli gergin. İnsanlar kripto para biriminin ne kadar düşeceğini kestiremiyor. Kripto para analizcisi ve CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, konuya dair uzman görüşlerini sundu.

Söylemeliyiz ki görüşleri pek iç açıcı değil. Ju’nun dediğine göre Coinvase’den Bitfinex’e 15.000 BTC girişi olmuş. Kripto hedge fonları da uzun pozisyonlar için teminatları doldurmuş. Uzmanın dediğine göre kripto para borsaları, müşterilerinin satış emirlerini uygulayabilmek için likidite doldurmuş. Bu sebeple kendisi, Bitcoin’in kısa vadede daha da düşeceğini belirtti.

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(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.)