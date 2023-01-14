Geçtiğimiz yıl sonunda 16.000 dolar civarında seyreden Bitcoin, sabaha karşı 3 itibariyle 20.000 doları tekrardan aştı.

Kripto para borsasına bel bağlayan birçok insan, Bitcoin’in geçtiğimiz sene 60.000 dolar civarından 20.000 dolar altına çakılmasıyla birçok insanın cebini yakmıştı. Bugün sabaha karşı 3 itibariyle Bitcoin’de önemli bir gelişme yaşandı.

Bitcoin, bu sabah itibariyle tekrar 20.000 doların üstüne çıkarak birçok kişiyi heyecanlandırdı. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Bitcoin, haftaya 17.000 dolar ile başladı

Kripto para borsasının temeli Bitcoin, Aralık ayının ortalarında 16.000 dolar civarında seyrederken geride bıraktığımız haftaya 17.000 dolar ile başlamıştı. Şu an itibariyle Bitcoin, 20.250 doları aşmış durumda.

Ethereum da geçtiğimiz yıl sonunda kapattığından %20 artış yaparak 1.500 dolara çıkmış durumda. Diğer alt coinler de bu yükselişten nasibini aldı ve onlar da artışa geçti.

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