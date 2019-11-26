Bitcoin; cuma ve pazartesi günleri arasında oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. Popüler kripto para birimi, birkaç günlük düşüşten sonra ani bir yükseliş yakalayarak yeniden değerlendi.

Dünyanın ilk ve en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bundan yaklaşık 11 yıl önce tanıtılmıştı. Geçtiğimiz birkaç aydır fazlasıyla çalkantılı bir dönem geçiren Bitcoin’in değeri, geçtiğimiz haftanın cuma günü ile bu haftanın pazartesi günü arasındaki dönemde ağır bir düşüş yaşamıştı. Dünyanın en önde gelen kripto para birimi, geçtiğimiz birkaç günlük dönemde mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine ulaşmıştı.

Çin’deki pazar belirsizliği ve yasadışı borsa faaliyetleri nedeniyle 7 bin dolar sınırının altına düşen Bitcoin, bugün itibarıyla 600 dolar yükseliş göstererek 7 bin dolar sınırının üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin’in şu sıralar fazlasıyla dengesiz bir şekilde çalkantılı olmasına ve geçtiğimiz dönemde ani bir düşüş yaşamış olmasına rağmen bazı kripto para birimi uzmanları, Bitcoin’e yatırım yapmak için mükemmel bir zaman diliminde olunduğunu belirtiyor.

'Kripto para sektörünün doğasında düşüşler var'

CoinBurp isimli çevrimiçi ticaret ve kripto para alışverişi sitesinin CEO’su Peter Wood, “Bitcoin’in değeri yeniden bir düşüş yaşadı. Bu, kripto para sektörünün doğasında olan bir durum. İlk defa olmadı, son defa da olmayacak ancak yeni yatırımcılar, Bitcoin’in değerinde bir artış yaşandığını gördüğünde rahatlayabilirler. Şu sıralar Bitcoin’e yatırım yapmak için çok doğru bir zaman” açıklamalarını yaptı.

Son iki yılda 3 bin dolar ile 20 bin dolar arasında seyreden Bitcoin, yalnızca geçtiğimiz birkaç aylık dönemde değil, görüldüğü üzere yıllardır fazlasıyla çalkantılı dönemlerden geçiyor. Şu anki fiyatı 7 bin 300 dolar olan Bitcoin, geçtiğimiz seneye nazaran değerini ikiye katlamış durumda. Peter Wood, “Şu anda kripto paraların ne yöne gideceğini kimse net bir şekilde bilmiyor olsa da daha önceki durumlara göz attığımızda önümüzdeki 12 ay içerisinde kripto para birimlerinin değeri yüksek ölçüde artacaktır” açıklamasında bulunarak önümüzdeki 1 senelik dönemde Bitcoin ve benzeri para birimlerinin değerlerinde artış yaşanacağını vurguladı.