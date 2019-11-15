Son 24 Saatte Bitcoin Piyasasında Yaşananlar

Dünyanın en çok işlem gören kripto para birimi olan Bitcoin, şaşalı günlerinden bir hayli uzak olmasına rağmen, piyasaya hükmetmeye devam ediyor. Bu yazımızda, son 24 saat içinde Bitcoin’de neler olup bittiğini sizlerle paylaşıyoruz.

Popüler kripto para birimi Bitcoin, 14 Kasım 2019 gününü 8.708 dolar fiyatla kapattı. Son 24 saat içinde yüzde 1,17 düşerek 103,84 dolar değer kaybeden Bitcoin, son 19 gün içindeki en düşük kapanış fiyatıyla günü noktaladı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.089 dolara çıktığı 17 Aralık 2017 tarihinden bu yana yüzde 56 oranında değer kaybeden kripto para birimi, günü 157 milyar dolarlık piyasaya değeriyle tamamladı. Pazarın yüzde 66'sını domine eden Bitcoin, dün toplam 349.854 adet işlem gördü. Bu, yıl ortalamasının yüzde 5'inin üzerinde bir performansa işaret ediyor.

Bitcoin’in dünkü ortalama işlem fiyatı, yılın en yüksek seviyesi olan 3,71 dolara kıyasla 0.31 dolar olarak gerçekleşti. Şu an itibarıyla, 12.565 Bitcoin milyoneri ya da diğer bir deyişle 1 milyon dolar değerinde Bitcoin’i olan hesap var. Ayrıca en yüksek hacimli ilk 10 Bitcoin hesabı, toplam arzın yüzde 4,9'unu; ilk 100 hesap ise yüzde 14,3'ünü oluşturuyor.

156 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan Unilever, şu anda Bitcoin’in piyasaya değerine en yakın şirket konumunda. 29 Kasım 2017'de ünlü Bitcoin yatırımcısı John McAfee, popüler kripto para biriminin 2020’nin sonunda 1 milyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

Ne yazık ki Bitcoin, McAfee’nin hedefinin yüzde 93.6 uzağında seyrediyor. Popüler antivirüs yazılımı McAfee'nin kurucusu olan sansasyonel isim, geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında faaliyet gösteren şirketin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için McAfee Crypto Team adında bir şirket kurmuştu.

Son olarak, Twitter’daki Bitcoin paylaşımlarına bakalım. Dün, popüler kripto para birimi hakkında toplam 18,144 tweet atıldı. Bu yıl, Bitcoin hakkında bir günde atılan maksimum tweet sayısı 41.687 olmuştu. Bu arada, Twitter’daki Bitcoin ve ICO’larla ilgili tüm reklamların tıpkı Facebook ve Google’da olduğu gibi yasak olduğunu hatırlatalım.