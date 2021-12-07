Geçtiğimiz günlerde 1 milyar TL ile kayıplara karıştığı öne sürülen kripto para borsası Bitrota’nın kurucularından Kenan Altun, Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Bitrota soruşturması kapsamında iki kişi hakkında yakalama kararının çıktığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli bir kripto para borsası olan ‘Bitrota’ hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara göre saadet zinciri işleyişiyle faaliyet gösteren ve yüksek kazançlar vaat eden kripto para borsasının kurucularından Kenan Altun’a hiçbir şekilde ulaşılamıyordu. Borsaya yatırım yapanlar, Altun’un 1 milyar TL ile kaçtığını öne sürüyordu.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Bitrota hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 1 milyar TL ile kayıplara karıştığı iddia edilen Kenan Altun, Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı. Altun’un İstanbul siber şubeye getirileceği açıklandı. Öte yandan yürütülen çalışmalar hakkında da yeni bilgiler verildi.

2 kişi için yakalama kararı çıkarılmıştı:

TRT haber muhabiri Büşra Çelik, konuya ilişkin bazı önemli detayları paylaştı. Buna göre Bitrota konusunda iki kişi için yakalama kararı bulunuyordu. Özellikle şirketin merkezinin olduğu iki il olan Kayseri ve Hatay’da birçok kişinin kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikâyette bulunduğu ifade edildi. Ekiplerin bu şikayetlerin ardından çalışma başlattığı belirtildi. Aranan iki şüpheliden biri olan Kenan Altun ise Antalya’da yakalandı.

Bitrota, bundan 3 yıl önce Kayseri’de bir şirket kuran Kenan Altun ve Hasan Özkan ikilisi tarafından geçtiğimiz yıl kuruldu. Borsa, aktarılan bilgilere göre kısa süre içinde 30 bin yatırımcıya ulaştı. Fakat yakın zamanda borsanın kurucuları olan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı olan Hasan Özkan’a ulaşılamamaya başladı. Vatandaşlar, borsanın çökmesiyle birlikte mağdur oldu ve suç duyurusunda bulundu.