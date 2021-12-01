Kayseri’de ‘Bitrota’ isimli bir borsanın kurucusunun borsaya yatırılan paralarla kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Borsanın kurucularından Kenan Altun’a hiçbir şekilde ulaşılamıyorken, toplanan paranın 1 milyar TL’ye yakın olduğu öne sürüldü.

Türkiye’de özellikle 2020 yılının sonundan itibaren yükselişe geçen piyasanın etkisiyle kripto paraya olan ilgi kısa sürede patlamıştı. Fakat sektörün bu kadar popülerleşmesi, beraberinde hem Türkiye’de hem dünyada farklı farklı dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkarmıştı. Türkiye’de bunun en büyük örneğini Thodex ile görmüş, ilerleyen zamanlarda ise Vebitcoin ve Sistemcoin gibi yapılarla da karşılaşmıştık.

Bugünse kripto para dolandırıcılığına yeni bir şirketin daha karıştığı iddiası ortaya atıldı. Kayseri merkezli ‘Bitrota’ isimli kripto para borsasının sahibinin yüz milyonlarca TL ile kayıplara karıştığı öne sürüldü. Şirket hakkındaki iddialar ise benzer dolandırıcılık hikâyeleriyle yine aynıydı: Saadet zinciri işleyişi ile faaliyet gösteriyor, yatırım yapanlara yüksek kazançlar vaat ediyordu.

'Kazanç garantili' kripto para borsası:

Öne sürülen bilgilere göre Temmuz 2018’de Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından Kayseri’de kurulan Endless Yazılım AŞ bünyesinde kurulan Bitrota, yatırım yapanlara her ay %30 kazanç teminatı veriyordu. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya dönemindeyse %45 kazanç sağlanacağı söylenmişti. Ayrıca sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara, yani eşini dostunu getirenlere %25 gelir garantisi de veriliyordu. Yatırımcılar, ‘Talent’ ismini verdikleri kripto para birimine yoğunlaşıyordu.

Kayseri’nin yanı sıra Hatay’da da ofis kuran Bitrota, kısa sürede ‘yatırımcı’ sayısını çoğalttı. İddiaya göre borsaya toplam 30 bine yakın kişi para yatırdı. Kısa sürede kazanç isteyerek para yatıran kişiler arasında araçlarını, hayvanlarını, iş yerini satanlar ve kredi çekenler de bulunuyordu. En sonunda diğer saadet zincirleri gibi bir son geldi. İlk başlarda yatırımcılarına kazandıran borsanın kısa süre önce çöktüğü aktarıldı.

Borsanın yatırımcıları, borsanın kurucusu olan Kenan Altun’a hiçbir şekilde ulaşamadıklarını dile getiriyorlar. Kendisinin telefon numaraları kapanmış, gönderilen e-postalarınsa yanıtsız kaldığı ifade ediliyor. Borsanın kurucusunun, borsadaki toplam 1 milyar TL’ye yakın parayla birlikte kayıplara karıştığı iddia ediliyor.