Bizzarrini BZ-2001, Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Satışa Çıktı

İtalyan otomobil üreticisi Bizzarrini tarafından tasarlanan Bizzarrini BZ-2001, projenin iptal edilmesiyle üretilen tek otomobil olarak kaldı. Türünün tek örneği olan otomobil, şu anda satışta ve yeni sahibini bekliyor.

Eski İtalyan otomotiv üreticisi Bizzarrini, tek seferlik bir süper otomobil girişiminin tasarımında yer aldı ve Ferrari Testarossa bileşenlerinden oluşan Bizzarrini BZ-2001 ortaya çıktı. Bizzarrini P538'in halefi olan otomobil, planlanan üretim çalışmasının ilk ve son otomobili olarak kaldı.

Otomobil, Bizzarrini'nin kurucusu olan ve öncesinde Ferrari, Alfa Romeo gibi otomotiv devlerinde çalışan Giotto Bizzarrini tarafından tasarlandı. Ancak diğer pek çok süper otomobil şirketinin başına geldiği gibi proje, finansman yetersizliği nedeniyle durdu. Sonuç olarak Testarossa tabanlı prototip BZ-2001, projeden geriye kalan tek şey oldu.

Bizzarrini BZ-2001 yeni sahibini arıyor

Türünün ilk ve tek örneği olan Bizzarrini BZ-2001 konsepti, Autoscout24'te satışa çıktı. Otomobil, 385 beygir gücü ve 490 Nm tork üreten 4.9 litrelik Ferrari V12 motorundan güç alıyor. Otomobilde, bu gücü arka tekerleklere ileten beş ileri manuel şanzıman yer alıyor. Otomobilin ilk etapta 25 adet üretilmesi planlanıyordu.

Bizzarrini BZ-2001, aerodinamik bir karbon fiber gövdesi, hafif karbon debriyajı ve yüksek performanslı Alcon fren sistemi içeriyor. LM Classic Cars, bu eşsiz süper otomobil için yaklaşık 814 bin dolar istiyor.

Bizzarrini BZ-2001'in videosu: