Netflix'in popüler dizisi Black Mirror, 6. sezonuyla yeniden dönmeye hazırlanırken bu sezonda yer alacak oyunculardan bazıları açıklandı. Yeni sezon, Zazie Beetz ve Aaron Paul gibi sevilen isimlere yer verecek.

Netflix’in her sezonuyla dünya çapında ses getiren başarılı yapımlarından Black Mirror, yeni sezon için hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Henüz geçtiğimiz haftalarda yapım sürecinin başlandığı söylenen yeni sezon hakkında bugün önemli bilgiler paylaşıldı. Black Mirror’ın altıncı sezonunda boy gösterecek oyuncu kadrosu açıklandı.

Variety’nin kaynaklardan edindiği bilgilere göre Black Mirror’ın altıncı sezonu, Breaking Bad ile yıldızı parlayan Aaron Paul ve Atlanta ve Deadpool ile tüm dünyaya adını duyuran Zazie Beetz’e de yer verecek. Dizinin yeni sezonunda göreceğimiz oyuncu kadrosu ve daha önce yer aldıkları bilindik yapımlar şu şekilde:

Black Mirror 6. sezonda yer alacak yeni oyuncular:

Aaron Paul – Breaking Bad, BoJack Horseman

– Breaking Bad, BoJack Horseman Josh Hartnett – Oppenheimer (yapımda), Kara Şahin Düştü

– Oppenheimer (yapımda), Kara Şahin Düştü Paapa Essiedu – The Lazarus Project

– The Lazarus Project Kate Mara – Fantastik Dörtlü, House of Cards

– Fantastik Dörtlü, House of Cards Zazie Beetz – Atlanta, Deadpool 2, Joker

Yeni sezon nerdeyse gelemiyordu:

Black Mirror dizisinin orijinal yaratıcıları Charlie Brooker ve Annabel Jones, kendi yapım şirketleri olan House of Tomorrow’dan Ocak 2020’de ayrılmışlardı. İkili, Broke and Bones isimli ayrı bir şirket kurmuştu. Netflix, bu şirketi 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Fakat Black Mirror’ın hakları, ilk şirketin çatı şirketi olan Endemol Shine’ın elinde kalmıştı.

Bu gelişmeyle dizinin geleceği sorgulanmaya başlamışken Endemol Shine’ın da çatı şirketi olan Baijay Group, dizinin haklarını Netflix’e verme konusunda anlaşmaya vardı. Dizinin yeni sezonu hakkında bilinen ilk detaylara ulaşmak için aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz: