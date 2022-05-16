Televizyon dünyasının en meşhur yapımlarından Black Mirror'ın 6. sezonu için çalışmaların başladığı açıklandı. Yeni sezon hakkında şimdiden heyecanlandıran detaylar da paylaşıldı.

En son 2018 yılında interaktif filmi Bandersnatch ve 2019 yılında üç bölümlük beşinci sezonuyla ekranlara gelen Black Mirror hakkında bugün sevindirici bir haber geldi. Variety’nin yapıma yakın kaynaklardan edindiği bilgiler, Black Mirror’ın altıncı sezonunun yapımına başlandığını gösterdi.

Variety tarafından paylaşılan detaylara göre Black Mirror’ın altıncı sezonu için çalışmalar başlatıldı. Yeni sezonda işlenecek hikâyeler hakkında bir bilgi bulunmuyorken kaynaklar, yeni sezon için oyuncu seçiminin sürdüğünü belirtti. Ayrıca yeni sezon hakkında Black Mirror severleri sevindirecek bir haber daha geldi.

Altıncı sezon, beşinci sezondan daha uzun olacak:

Hikâyelerinin yanı sıra bölüm sayısıyla da hayal kırıklığı yaşatan beşinci sezonun ardından yeni sezon, daha fazla bölüme sahip olacak. Ayrıca serinin yapımındaki kaynaklar, her bir bölüme bir film olarak yaklaşıldığını, bu nedenle bölümlerin kalitesinin de şimdiden yüksek olacağını paylaşarak heyecan enjekte etmeyi başardı.

Yeni sezon için çalışmaların başladığı ortaya çıkmış olsa da kaynaklar, sezonun ne zaman yayımlanabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı. Black Mirror sezonları bugüne kadar en fazla üç yıllık arayla yayımlanmıştı. Ayrıca dizinin ardındaki orijinal yapımcıların artık dizide yer almaması da yeni sezon hakkındaki merakı körüklüyor.