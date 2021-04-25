Blade & Soul Oyuncularının İşini Kolaylaştıracak 7 Taktik

Blade & Soul, aksiyon ve MMORPG türünü birleştirerek uzun yıllardır piyasada tutunmanın bir yolunu buldu. Biz de devasa bir oyuncu topluluğuna sahip Blade & Soul oynarken işinizi kolaylaştıracak taktikleri bir araya getiriyoruz. Oyuna ayırdığınız vakti boşa harcamamanız için yazımızdaki taktikleri uygulamanız şart.

Yeni bir MMO oyununa başlayacak enerjiyi bulmaktan daha zor bir şey varsa o da hangi MMO oyununu oynayacağınızı seçmektir. Çünkü aslında bu seçim hayatınızın yüzlerce saatini ayıracağınız oyunu belirleyecektir. Biz ise bu yazımızda seçimini Blade & Soul’dan yana kullanan okurlarımıza sesleniyoruz. Bahsettiğimiz yüzlerce saatin daha kolay geçmesi için gerekli taktikleri bir araya getirdik.

İster yeni başlamış bir oyuncu olun ister de oyuna onlarca saatinizi çoktan ayırmış olun, yazımızda sizin de işinize yarayacak taktikler yer alıyor. Oyun uzun yıllardır piyasada olduğu için yeni başlıyorsanız çoktan oturmuş bir düzenle karşılaşacaksınız. Ancak gözünüz korkmasın, oyunda gördüğünüz herkes günün birinde şu anda sizin olduğunuz konumdaydı.

Blade & Soul taktikleri:

Bir oynayış stili belirleyip ırkınızı ve sınıfınızı ona göre seçin,

Ana hikayeye ağırlık verin,

Yeteneklerinizi “Icon” modunda görüntüleyin,

Zindanlara katılın,

Ekipmanınızı geliştirin,

“Pop-up” içeriklere katılın,

Bir iş bulun.

Bir oynayış stili belirleyip ırkınızı ve sınıfınızı ona göre seçin:

Yeni bir MMO oyununa başlanacağı zaman her oyuncunun aklında aynı soru belirir: “Hangi ırkı seçeceğim?” Bu soruya verilen cevabı takiben de hangi sınıfın seçileceği merak konusu olur. Çoğu MMO oyununda ırklar ve sınıflar arasında bir güç dengesizliği bulunduğu için doğru seçimler yapıldığı takdirde oyun çok daha kolay bir hal alır. Ancak Blade & Soul için aynı şey geçerli değil.

Blade & Soul son derece iyi dengelenmiş bir oynanışa sahip. Batıya açılmadan önce doğuda geçen yıllar oyuna yaramış olacak ki zaman içinde her ırk ve sınıf arasında muhteşem bir denge kurulmuş. Yani hangi seçimi yaparsanız yapın bir oyuncu sırf sizden farklı seçimler yaptığı için sizden daha güçlü ya da daha güçsüz olmayacak.

Tabii ki bu demek değil ki her dövüş ortada geçecek. Oyunun mekaniklerini sizden daha iyi bilen biri sizi çok hızlı bir şekilde alt edebilir. Burada önemli olan şey, mağlubiyetinizin ya da galibiyetinizin oyunun kusuru olmayacağını bilerek oynamanın verdiği rahatlık. O yüzden önceki MMO oyunlarında edinmiş olduğunuz tecrübelere dayanarak hangi ırk ve sınıfla oynamayı seviyorsanız hiç düşünmeden zaten ustası olduğunuz alana yönelmenizde hiçbir sakınca yok.

Ana hikayeye ağırlık verin:

MMO oyunlarında her zaman ana hikayeden daha yapılası ve daha eğlenceli şeyler bulmak mümkün. Peki oyun geliştiricileri de bunu bilmelerine rağmen neden yine de ana hikayeyi oyunlarına eklemeyi ihmal etmiyor? Çünkü ana hikaye, oyuncuların başka aktiviteler aracılığıyla kazanamayacağı kadar büyük ödüller veriyor. Böylelikle seviyeniz yetmediğinden dolayı giremediğiniz zindanlara girmek için oyun sizi ana hikayeye yönlendirmiş oluyor.

Blade & Soul oynarken de yapmanız gereken şey diğer içerikler dikkatinizi dağıtmadan önce en azından birkaç saat ana hikayeye öncelik vermeniz. Yalnızca karakterinizin seviyesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda oynanış için önemli birtakım mekanikleri ve zindanları açabiliyorsunuz.

Karakteriniz 30. seviyeye ulaştığı zaman ana hikayeden kopup diğer içerikleri keşfe çıkabilirsiniz. Zaten 30. seviyeye gelene kadar gelişmenin birçok farklı yolunu bulacaksınız ve böylelikle ana hikayeye bağlılığınız zorunlu olmayacak. Bunlara ek olarak oyunun temel mekaniklerinin de büyük bir kısmı açılmış olacak. Olur da bir yerlerde gücünüz yetersiz gelmeye başlarsa ana hikayeye istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

Yeteneklerinizi “Icon” modunda görüntüleyin:

“Icon” modu her ne kadar basit bir ipucu olsa da oyuna yeni başlayan birinin işlerini epey kolaylaştıracak bir unsur. MMO’lar korkunç sayıda yeteneğe sahip olmalarıyla bilinir. Ancak yeni başlayan biriyseniz bu durumun aslında gözünüzü korkutmasına gerek yok. “K” tuşuna bastığınız zaman yeteneklerinizi ve ilerlemelerini görebildiğiniz bir ekran açılacak. Sağ üstte yer alan ikon simgesine tıklayarak çok daha geniş bir ekran üzerinde yeteneklerinizi görebileceksiniz.

Zindanlara girin:

Oyunun dövüşüne aşina olmaya başladıktan sonra birkaç tane zindana girerek kendinizi test edin. Oyunda ilerledikçe daha fazla zindanla karşılaşacaksınız. Zindanlar tek kişilik oynanışa göre dizayn edilmiş bölgeler değil. O yüzden birlikte oynadığınız arkadaşlarınız yoksa bile oyun sizi uygun bir ekiple eşleştirerek sizi aksiyona atacak.

Zindanlarda normalde karşılaştığınız düşmanlardan daha güçlü rakipler bulunuyor. O yüzden de oyunun ilerleyen dönemlerinde işinizi bir hayli kolaylaştıracak teçhizatlar ve hızlı bir şekilde seviye atlamanıza yardımcı olacak tecrübe puanları gibi ödüller kazanıyorsunuz.

Ekipmanınızı geliştirin:

Yeni ekipmanlar kazanmak ve bu ekipmanları geliştirmek herhangi bir MMO oyununun yapı taşıdır. Aynı şey Blade & Soul için de geçerli. Oyundaki “crafting” ve eşya yükseltme gibi mekanikleri oyunda yer alan eğitim bölümleriyle nasıl kullanacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Ancak görevlerin ve dövüşlerin heyecanıyla ekipmanınızı geliştirebildiğiniz unutulabiliyor.

Unutmanın önüne geçebilmek için oyuna her girdiğinizde geliştirebileceğiniz bir teçhizatınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eşya geliştirmenin oyunun en eğlenceli tarafı olduğunu söyleyemeyiz ancak ilerlemenizi garanti altına almak için yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Mümkün olan en iyi ekipmanla savaşmak her zaman daha iyi sonuçlar verecektir.

“Pop-up” içeriklere katılın:

Blade & Soul’da günlük olarak verilen görevler ve oyun içi anketler bulunuyor. Bu tarz etkinliklere katılım göstermek ödül olarak yeni eşyalar kazanmanızı sağlıyor. Biliyorsunuz ki MMO oyunlarında ücretsiz olarak elde edilebilen eşyalardan daha çekici çok az şey vardır. Oyunun erken safhalarında birçok kez karşılaşacağınız bu etkinliklerden ücretsiz eşyaların yanı sıra fazladan oyun içi para, iyileştirme öğeleri, anahtarlar ve mühür açmak için kullanabileceğiniz eşyalar çıkacak.

Bir iş bulun:

Blade & Soul oynarken kaynak biriktirmek ve para kazanmak için tercih edilebilecek en etkili yöntemlerden birisi üretim ya da toplama loncalarından birisine katılmak. Oyunda yer alan on dört farklı loncanın her biri oyunculara ayrı ayrı avantajlar sağlıyor. Hatta bazıları oyunda ilerlemiş oyunculara yönelikken bazıları yeni başlayanların elinden tutma konusunda daha başarılı.

On dört farklı loncadan ikişer tane üretim ve toplama loncası seçebiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde farklı loncalara katılabiliyor olsanız da böyle bir durumda çıkış yapmış olduğunuz loncadaki ilerlemenizi kaybedeceğiniz için ömürlük seçim yapmak daha doğru. Ömürlük bir seçim yapmak için de loncaya katılırken acele etmeyerek hangi lonca ne tarz avantajlar sunuyor sorusuna cevap niteliğinde bir araştırma yapmanızı öneriyoruz.

Blade & Soul oynarken işinizi bir hayli kolaylaştıracak taktikler verdiğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Eğer oyunu oynayanlardansanız siz de kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve diğer oyuncuların işlerini kolaylaştırmak için yardımcı olabilirsiniz. Webtekno hepinize iyi oyunlar diler!