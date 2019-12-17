22 Yıllık Bilgisayar Oyunu İlk Kez Dijital Platforma Geliyor

1982 yapımı Blade Runner filminden uyarlanan Blade Runner oyunu, ilk defa 1997 yılında oyun tutkunlarıyla buluşmuştu. Zamanında oldukça beğeni toplayan oyun, 22 yılın ardından bu sefer de dijital ortama yelken açıyor.

Bilgisayar oyunlarının klasikleri arasında yer alan Blade Runner, 22 yılın ardından tekrar dijital ortamda oyun tutkunlarıyla buluşuyor. GOG’un internet sitesinde satışa çıkarılan oyunu 10 dolar karşılığında indirmek mümkün.

Blade Runner’ın 1997 yılında çıkan oyunu, esasında 1982 yapımı filmin bir uyarlaması. Dedektif Ray McCoy karakteri ile 2019 yılının Los Angeles sokaklarında dolaşıp tıpkı filmde olduğu gibi 'kopyalar' olarak adlandırılan insansı robotları yakalamaya çalışıyorsunuz. Olaylar, oldukça detaylı hazırlanan farklı mekânlarda geçiyor. Oyunda yaptığınız seçimler ise hikâyenin ilerleyeceği yönü belirliyor. Oyunun sunduğu yeni maceraların tamamı Windows, Linux ve Mac tarafından destekleniyor.

Bu, aynı zamanda oyun kültürü için de büyük bir adım:

Blade Runner oyunu ilk defa Windows için CD formatında gelmişti ve eleştirmenlerin yanı sıra hayranlardan da büyük övgü toplamıştı ancak Blade Runner, Steam gibi dijital platformlar popüler hâle geldiği sıralarda yasal problemler ile boğuşuyordu. GOG, yaşanan bu yasal problemlerin üstesinden gelmek için Alcon Interactive Group adındaki, Blade Runner 2049’un yapım şirketi Alcon Entertainment’ın bir uzantısı ile anlaşma yapmaya karar verdi.

Yaşanan problemlere bir de orijinal oyunun modern sistemlerde çalışmıyor olması eklendi. ScummVM programının yapımcı ekibi ise bu sorunu ortadan kaldırmak için sahneye çıktı. Bilmeyenler için açıklamak gerekirse ScummVM, klasik aksiyon oyunlarının hemen hemen her cihazda çalışmasını sağlayan oldukça popüler bir program.

Ekip, Blade Runner oyununun tam olarak desteklenmesi için ScummVM programını güncellemeye karar verdi. Blade Runner oyunu bu sayede Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux ve Mac sistemlerinin tamamında çalışabilir hâle geldi. Yapımcıların bu uğraşları sayesinde 22 yılın ardından şimdi herkes Blade Runner evreninin bir parçası olabilecek. Blade Runner oyununu bilgisayarlarınıza indirmek için GOG’un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Blade Runner oyununun tanıtım videosu: