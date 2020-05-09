Apex Legends’ın 5. Sezon Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Popüler battle royale oyunu Apex Legends’tan önümüzdeki hafta başlayacak 5. sezonun oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyuna eklenecek yeniliklere ve etkinliklere yer verildi.

Günümüzde oyun sektöründe büyük bir paya sahip olan battle royale oyunları, sektörde daha fazla yer edinmek için kendi aralarında da kıyasıya mücadele ediyorlar. Bu oyunlar arasında yer alan ve 2019 yılında piyasaya sürülen Apex Legends da diğer rakiplerine meydan okumaya devam ediyor.

Apex Legends, çıktığı günlere göre bugünlerde daha az oyuncu sahip olsa da hâlâ büyük bir kitle tarafından seviliyor. Tabii bu durum oyunun sürekli yeni içeriklerle beslenmesinden de kaynaklanıyor. Popüler oyun, önümüzdeki hafta dördüncü sezonunu da tamamlamış olacak.

Apex Legends 5. sezon oynanış fragmanı yayınlandı:

Geçtiğimiz günlerde Apex Legends’ın 5. sezonunda oyuna eklenecek yeni karakter Loba’yla tanışmıştık. Bugünse Respawn Entertainment, 12 Mayıs’ta başlayacak 5. Sezon’un oynanış fragmanını yayınladı. ‘Fortune’s Favor’ adıyla çıkış yapacak yeni sezon, Loba’nın yanı sıra oyuna yeni Battle Pass, 4. dereceli serisi ve sezon görevleri ekleyecek.

Apex Legends’a önümüzdeki hafta başlayacak yeni sezonla birlikte oyuna yapay zekaya karşı mücadele verilecek bir mod da ekleniyor. ‘The Broken Ghost’ isimli yeni oyun modu, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Bloodhound’s Trials gibi oyuncular ve yapay zeka arasında geçecek. Mod kapsamındaki ilk 9 av, 19 Mayıs’ta açılacak ve bundan sonraki her hafta 8 yeni av oyuna eklenecek.

Etkinlik kapsamında oyuncular, Kings Canyon at Night haritasına iniş yapacaklar ve bir eserin parçalarını ele geçirmeye çalışacaklar. Oyun modunu isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Modda bulunan her av tamamlandıkça bulduğunuz parçalarla hikâyeyi tamamlayacaksınız.

Tüm bunların yanı sıra Treasure Packs (Hazine Paketleri) de rekabetçi maçlarda oyuncular tarafından yağmalanabilir bir eşya olacak. Eğer bu paketleri oyun içinde bulmayı başarırsanız, paketler sırt çantanıza gitmeyecek, bunun yerine lobiye döndüğünüzde direkt olarak açılabilecek. Oyuncular, bir gün içerisinde yalnızca bir adet paket toplayabilecekler.

Apex Legends 5. sezon oynanış fragmanı: