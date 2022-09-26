Dijital yayın platformu BluTV, abonelik ücretlerine yeniden zam yaptı. Haziran ayında 34,90 TL'ye çıkan aylık abonelik ücreti, yeni zamla 49,90 TL'ye ulaştı.

Türkiye’nin en popüler çevrim içi yayın platformlarından BluTV, bugün abonelerini ve abone olmak isteyenleri üzen bir karara imza attı. Platform, paylaştığı açıklamasında abonelik ücretlerine zam uygulayacağını duyurdu.

BluTV’nin açıklamasına göre platformun aylık abonelik ücreti 49,90 TL’ye çıkarıldı. Platforma 12 taksit seçeneğiyle yıllık olmak isteyen kişiler ise aylık 29,90 TL ücret ödeyecekler.

BluTV abonelik ücreti:

Aylık abonelik: 34,90 TL -> 49,90 TL

Yıllık abonelik: 274,80 TL -> 358,80 TL (29,90 TL/ay)

Zam, hemen geçerli olacak:

Söz konusu zam, 20 Eylül tarihinden önce oluşturulmuş aylık ve yıllık üyeliklerde bir sonraki ödeme döneminde geçerli olacak. Yani önümüzdeki ay BluTV’ye ödeyeceğiniz aylık abonelik tutarı 49,90 TL olarak yansıyacak. Yıllık abonelik yaptıysanız, ödemenizde bir sonraki ödeme gününe kadar bir değişiklik olmayacak.