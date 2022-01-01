BMW 5 Serisi Sedan Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

İç tasarımıyla lüksü ve sportifliği bir arada sunan BMW 5 Serisi Sedan, aynı zamanda 252 beygir güç sağlayabilen bir motora da sahip. 2021 model BMW 5 Serisi Sedan’ın dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini sizler için bir araya getirdik.

BMW, yeni BMW 5 Serisi Sedan ile yine çıtayı arşa çıkardı. İki paketi bulunan BMW 5 Serisi Sedan gerçekten çok zarif, şık ve asil bir görünüme sahip. Dış görünüşünün içi de boş değil tabii ki, kaputunun altında 252 beygir güç üretebilen bir motora sahip BMW 5 Serisi Sedan.

BMW 5 Serisi Sedan paketleri arasından Luxury paketini seçerseniz daha şık, parlak krom kaplamalar ve birinci sınıf deri döşeme elde ediyorsunuz. M Sport paketini tercih ederseniz daha sportif bir tasarım ve M Sport süspansiyona ve aerodinamiğe sahip oluyorsunuz. Gelin bu paketlerin ortak yönlerine, tasarımlarına, konforuna, güvenliğine, motor performanslarına ve fiyat listelerine birlikte göz atalım.

Tasarım: Laserlight ön farlar ve led arka farlar

Dış tasarım:

BMW 5 Serisi Sedan, sportif ve zarif bir dış tasarıma sahip. Farları ile tipik bir BMW hissi veren 5 serisi Sedan, net yüzeyleriyle bakınca gerçekten etkileyici. Kaputun altındaki böbrek ızgara tasarımı ve BMW Laserlight ön farları ile çok modern bir görünüm yakalanmış. Sportif LED’li arka farlar ve egzoz çıkışları ile dış tasarım tamamlanıyor.

İç tasarım:

Sportif görünümlü deri direksiyonu ve Geleceğe Dönüş filminden fırlamışçasına görünen sürücü kontrol paneli ile BMW 5 Serisi Sedan çok modern ve klas bir görünüme sahip. Opsyionel olan BMW Live Cockpit Professional ile gelen 12,3 inç’lik kontrol paneli ekranı çok kullanışlı.

Konfor: Akıllı telefon entegrasyonu ile telefonunuzu ekrana yansıtın

BMW 5 Serisi Sedan’da bulunan sürüş asistanı sistemleri hem eğlence hem de iş için teknolojik yenilikler ile donanmış. Opsiyonel olarak pakete ekleyebileceğiniz Profesyonel Sürüş Asistanı ile maksimum güvenlik ve birinci sınıf sürüş konforu elde edebiliyorsunuz. Akıllı telefon entegrasyonu ile telefonunuzun bilgilerini de bu ekranda görebiliyorsunuz.

Ön ve arka kapılardaki kontur ışıklar da dahil olacak şekilde aracın iç aydınlatması çok rahatlatıcı ve göz almayan bir ışık sunuyor. Bu sayede gece vakti hem aracın içinde görüşünüz azalmıyor hem de ışık gözünüzü almıyor.

Güvenlik: xDrive sayesinde savrulmaz

BMW 5 Serisi Sedan’ın sahip olduğu akıllı dört çeker xDrive teknolojisi, maksimum çekiş sağlar ve gücü ön ve arka tekerler arasında değişken bir biçimde dağıtır. Bu sayede araç hem çevik olur hem de savrulmaz.

BMW 5 Serisi Sedan performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

BMW 5 Serisi Sedan’da TwinPower turbo 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçeneklerini bulunuyor. BMW EfficientDynamics motor ailesinin en son nesli olan turbo 4 silindirli benzinli motorda Çift VANOS, Valvetronic, yüksek hassasiyetli enjeksiyon, TwinScroll, Turboşarj ve TwinPower Turboşarj bulunuyor. Bu motorlar, motor hacmine bağlı olarak 170 ve 252 beygir güç üretebiliyor.

BMW TwinPower Turbo 2.0 litre 4 silindirli dizel motor ise düşük motor devirlerinde güç üretimiyle hızlı tepki sunuyor. Değişken türbin geometrisine sahip turboşarj teknolojisi, yakıt açısından verimli bir kullanım sunuyor.

2021 fiyat listesi:

BMW 520i Sedan BMW 520i Sedan Luxury Line: 1.348.000 TL BMW 520i Sedan M Sport: 1.374.000 TL

BMW 530i xDrive Sedan BMW 530i xDrive Sedan Luxury Line: 2.049.000 TL BMW 530i xDrive Sedan M Sport: 2.087.500 TL

BMW 520d xDrive Sedan BMW 520d xDrive Sedan Luxury Line: 1.964.200 TL BMW 520d xDrive Sedan M Sport: 2.002.000 TL

​ BMW 530e xDrive BMW 530e xDrive Edition M Sport: 2.543.300 TL



BMW 5 Serisi Sedan özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!