BMW yılında Neue Klasse mimarisini temel alan tamamen elektrikli yeni bir giriş seviyesi model sunacağını duyurdu. Bu modelin 1 Serisi’nin elektrikli versiyonu i1 olması bekleniyor.

Alman otomotiv devi BMW, 2026 Capital Market Day etkinliğinde markanın gelecek stratejilerine dair kritik açıklamalarda bulundu. Şirket, giriş segmentini 2028 yılında Neue Klasse tabanlı yeni bir tamamen elektrikli modelle genişleteceğini resmi olarak duyurdu.

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Şirket henüz aracın resmi teknik detaylarını ve gövde tipini tam olarak doğrulamış değil. Ancak şirket içi kaynaklardan sızan bilgilere göre NB0 kod adıyla geliştirilen bu otomobilin pazara BMW i1 adıyla sunulması bekleniyor. Yani 1 Serisi’nin elektrikli versiyonu olarak düşünebiliriz.

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Elektrikli i1 geliyor

Yeni elektrikli modelin, temel olarak Avrupa pazarı hedeflenerek geliştirilen kompakt bir hatchback olacağı tahmin ediliyor. Konumlandırma açısından bakıldığında otomobil, tamamen elektrikli Mini Cooper ile BMW iX1 arasında stratejik bir köprü görevi görecek. Mevcut 1 Serisi ile benzer boyutlara sahip olması beklenen i1, teknik açıdan bakıldığında 1 Serisi ile aynı platformu veya altyapıyı paylaşmayacak. BMW, önden çekişli içten yanmalı 1 Serisi'ni 2030'ların başlarına kadar üretimde tutarak müşterilere iki farklı aktarma seçeneğini bir arada sunmayı hedefliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre yeni i1, uzun menzilli elektrikli i3 ile benzer altyapı esas alınarak geliştiriliyor. Aracın daha kısa dingil mesafesi ve kompakt gövde yapısı göz önüne alındığında i3 modelinde yer alan 82,8 kWh veya 108,7 kWh kapasiteli büyük bataryalar yerine daha küçük kapasiteli bir batarya paketiyle geleceğini düşünebiliriz. Buna bağlı olarak i3'teki 300 kW veya 400 kW seviyesindeki yüksek şarj güçlerine kıyasla i1'de daha mütevazı bir şarj performansı da muhtemel.