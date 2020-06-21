BMW'nin bu senenin sonuna doğru piyasaya çıkaracağı yeni BMW M5 CS'in yaklaşık 650 beygir gücünde bir motora sahip olacağı belirtiliyor. Yeni aracın torkunun da 750 ila 800 Nm olacağı kaydediliyor.

BMW bu yılın sonuna doğru M5 ailesine yeni otomobillerini ekleyecek. Yeni en üst modeli de BMW M5 CS. Resmi ayrıntılar hâlâ pek ortalarda görünmese de, yeni süper spor M5 hakkında bazı bilgilere sahibiz. İlk olarak, yeni otomobilin önceki CS modellerinin reçetesini kullanacağı biliniyor. Bu da demek oluyor ki ön göğüs panelinin çevresinde ve özel dış kısım renkleri ve tekerlerde küçük görsel değişiklikler bekleniyor.

İkinci olarak, iç mekân M5 Competition'dan biraz daha spor hale getiriliyor ve M5 CS amblemleriyle süsleniyor. Aynı zamanda yeni M5 CS'te ağırlığı mümkün olduğunca azaltmak için yeni CFEP tavan bekleniyor. Arka akstaki aerodinamik sürtünmeyi daha da geliştirmek için yeni bir karbon fiber spoyler otomobilin bagaj kapağına yerleştiriliyor. Tüm bunların haricinde, oluklu disklerle birlikte yüksek performanslı bir seramik / kompozit fren seti opsiyonel olarak mevcut olacak.

650 beygir gücüne yakın bir motor

Bununla birlikte esas güncelleme motor kapağının altında yatıyor. Yeni M5 CS'in 650 PS (641 beygir gücü) civarında bir motor gücüne sahip olduğu belirtiliyor. M5 Competition'da bunun üst sınırı 625 PS (617 beygir gücü) idi. Yeni otomobilin torku, 4.4 litrelik çifte turbo motoru haricinde 750 ila 800 Nm arasında. Motor gücünün artırılması, EPS ayarı ve daha iyi soğutma sayesinde başarıldı.

Dahası, sürüş deneyimi yeniden düzenlenen diferansiyel kilidi ile zenginleştiriliyor. Bu diferansiyel kilidi, daha iyi sürüş dinamiklerini ve baştan aşağı daha fazla eğlence sağlayacak.

2020 BMW M5 Competition'ın liste fiyatı ABD'de 110.000 dolar (753.000 TL civarı). Bu durumda BMW M5 CS'in satış fiyatının 120.000 doların (822.000 TL civarı) olacağını tahmin edebiliriz. Tıpkı daha önceki M CS modelleri gibi BMW'nin sınırlı sayıda araç üretmesi bekleniyor.