BMW'nin modifiyeli otomobiller için birkaç yıl önce satın aldığı markası Alpina, yeni bir logo duyurdu. Bu yeni logo, sadeliği ön plana çıkarıyor ve marka için 20 yıllık bir değişime işaret ediyor.

Alman otomobil devi BMW'nin birkaç yıl önce satın aldığı modifiyeli otomobil firması Alpina, yeni bir logo duyurusu gerçekleştirdi. BMW, satın aldığı firmanın yeniden markalaşma sürecini yeni logo ile başlatmış durumda. Bu hamle, Alpina'nın 20 yıldır değişmeyen logosunun değişmesi açısından dikkat çekici.

Alpina için yeni bir logonun oluşturulması, zamanlaması açısından da oldukça önemli. Zira BMW, satın alma duyurusu sırasında bir açıklama yapmış ve 2025 yılının sonuna kadar modifiyeli arabalar üreteceğini, restorasyon hizmetlerine başlayacağını ve hizmet kapsamını genişleteceğini açıklamıştı. İşte Alpina'nın yeni logosu, artık her şeyin hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Alpina'nın yeni logosu işte böyle görünüyor:

Alpina'nın yeni logosuna baktığımızda sadeliğin ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Zira daha önceki logoda kırmızı ve beyaz renkli bir kalkana ek olarak gaz kelebeği ve krank mili simgeleri bulunuyordu. Yeni logoda kalkanın gittiğini, gaz kelebeği ile krank milinin dairesel bir alan içerisine alındığını görüyoruz. Alpina ibaresi ise BMW'ye benzer şekilde dışarıdaki ikinci bir çemberin içinde bulunuyor.

Alpina'nın eski logosunu merak ediyorsanız:

BMW, Alpina'nın yeni logosu için herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak firmanın yaptığı resmî başvuruya göre yeni logo otomobiller, parçalar, aksesuarlar ve kurumsal iletişimde aktif olarak kullanılmaya başlayacak. Bunun ne zaman resmî olarak başlayacağı ise şimdilik bilinmezliğini koruyor.