Range Rover, bir yatırımcı etkinliğinde yeni logosunu gösterdi. Logo, ilk bakışta anlaşılamıyor olsa da basit bir mantık üzerine inşa edildi. Yapılan açıklamaya göre Range Rover modelleri, şimdilik bu logo değişikliğinden etkilenmeyecekler.

Land Rover'ın premium SUV üreten alt markası olarak hizmet vermeye devam eden Range Rover'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Yatırımcılara yönelik bir etkinlik düzenleyen şirket, bu etkinlik kapsamında yeni logosunu gösterdi. Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan yeni logo, görenleri şaşırtacak diyebiliriz.

Açık konuşmak gerekirse Range Rover'ın kendine has bir logosu yok. Firma, piyasaya sürdüğü otomobillerin kaputlarına Range Rover ibaresini yerleştirir. Izgarada ise küçük bir Land Rover logosu görürüz. Yapılan açıklamaya göre bu durum, yeni logoya rağmen korunmaya devam edecek. En azından bir süre daha. Gelecek yıllarda yaşanacak gelişmelerin bu kararı etkileyip etkilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Range Rover'ın yeni logosu işte böyle görünecek:

Range Rover'ın yeni logosu, ilk bakışta pek de anlaşılabilir yapıda değil. Hemen izahını yapalım; bu logoda birbiri içine yerleştirilmiş iki adet R harfi bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre yeni logo, kurumsal hayatta Range Rover ibaresinin yerine kullanılabilecek bir amblem olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi Range Rover modelleri, şimdilik bu durumdan etkilenmeyecekler.

Range Rover, yeni logosuna ek olarak bir de modelleme çalışması yaptı. Yine R harfinin merkezde olduğu bu modelleme çalışmasının ne amaçla kullanılacağı şimdilik belirsiz. Ancak sektör kaynakları, bu modelleme çalışmasının iç döşemede, koltuklarda, belki de ızgarada kullanılabileceğini düşünüyorlar. Tabii neler yaşanacağını görmek için bir süre beklemek gerekecek.