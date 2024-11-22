BMW modellerinin tasarımları farklı farklı olsa da çoğunun ortak bir yanı var. O da arka kapının köşesinde yer alan 'Hofmeister Kıvrımı'.

Alman üretici, 1961’den bu yana neredeyse her modelinde bu tasarım anlayışını koruyor. Tıpkı ön taraftaki böbrek ızgaraları gibi.

Peki BMW neden ısrarla bu Hofmeister Kıvrımı’nı kullanıyor? Otomobiller için bir avantajı var mı? En başından başlayarak inceleyelim.

Hofmeister Kıvrımı, ilk defa 1961 yılında üretilen BMW 3200 CS ve BMW 1500 modellerinde kullanıldı.

Bu iki otomobil, Frankfurt am Main’da düzenlenen IAA’da (Uluslararası Otomobil Fuarı) tanıtıldı. BMW'nin yorumuna göre de, Hofmeister Kıvrımı yeni bir BMW tasarım dilinin başlangıcı oldu.

Kıvrım, yıllar içinde BMW’nin karakteristik bir tasarım özelliği hâline geldi.

Marka, bu kıvrıma arka yan camın alt kısmında, C sütununun üst kısmında konumlandırıyor. Kıvrım, adını BMW'nin 1950'li yıllardaki baş tasarımcısı Wilhelm Hofmeister'den alıyor. Hofmeister, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu tasarımı ilk defa 1961 yılında BMW 1500 modelinde kullanıyor.

BMW, yıllar içinde farklı tasarımlı araçlar sunsa bile, hatta bu araçlarda bazılarına çok garip gelen böbrek ızgaralar kullanılsa bile Hofmeister Kıvrımı’nı hep korudu.

Çünkü bu aslında BMW'nin mühendislik felsefesini simgeliyordu. Yani özellikle BMW denince akla gelen arkadan itişli araçların da bir simgesiydi. Kıvrımın arabanın tasarımına kattığı dinamizm, bu araçlardaki gücü ve performansını yansıtıyordu.

Tabii ki kıvrımın kullanılmasının sebebi sadece estetik değildi. BMW tasarım ekibinden David Carp ''Kıvrım sayesinde C sütununun önüne ek bir cam entegre edilmeden kapıda daha geniş bir yan cam alanı oluşuyor. Aynı zamanda dinamik bir görüntü sağlıyor. Yani otomobiller için estetik kaybı yaratmadan daha sağlam bir görünüm’’ diyerek Hofmeister Kıvrımı'nın işlevini de özetliyor.

Peki marka bu kıvrımı kullanmaya devam edecek mi?

Bu noktada yine Carp’a kulak veriyoruz. Carp’ın düşüncesine göre kıvrımın gelişiminin bir sınırı yok. Ona göre Hofmeister Kıvrımı, gelişerek ve yeniden yorumlanarak kullanılmaya devam edecek. Yani BMW’nin modellerindeki yerini korusa bile, farklı versiyonlarını görecek gibiyiz.

BMW'nin tasarımlarında neden sürekli böbrek ızgaralar kullandığını da bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

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