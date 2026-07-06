Temmuz 2026 döneminde BMW, içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre premium araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla BMW Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok ilgi gören modelleri arasında yer alan 1 Serisi, 3 Serisi, 5 Serisi, X1, X3 ve elektrikli i Serisi'ndeki son fiyatları ortaya koyuyor. Premium tasarımı, üstün sürüş dinamikleri ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan BMW modelleri, sedan, SUV ve elektrikli araç segmentlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

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Temmuz 2026 ayında BMW tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde BMW'nin güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

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BMW tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 3.724.500 TL - BMW iX1 4.064.300 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.152.800 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.379.500 TL - BMW iX2 4.498.600 TL - BMW X1 4.753.800 TL - BMW i4 5.430.800 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.529.000 TL - BMW X2 5.546.400 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.586.700 TL - Yeni BMW iX3 6.538.400 TL - BMW X3 6.853.400 TL - BMW 4 Serisi Coupé 6.905.900 TL - BMW i5 7.168.200 TL - BMW 5 Serisi Sedan 8.479.100 TL - BMW Z4 8.470.700 TL - Yeni BMW iX 10.343.600 TL - BMW 4 Serisi Cabrio 10.004.800 TL - BMW i7 Sedan 14.188.000 TL - BMW X5 17.751.100 TL - BMW X6 17.790.400 TL - BMW 7 Serisi Sedan 20.818.200 TL - BMW X7 22.405.500 TL - BMW M Modelleri 8.299.700 TL -

BMW İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

BMW i4 Temmuz Sonuna Kadar Özel Fiyatlarla Satışta

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında BMW i4 modeli, temmuz ayı sonuna kadar 4.947.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tam elektrikli premium sedan segmentinde yer alan BMW i4, performans, teknoloji ve konforu bir araya getirirken, özel fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli BMW i5'te Stoklarla Sınırlı Fiyat Avantajı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında tamamen elektrikli BMW i5 modeli, stoklarla sınırlı olmak üzere 5.988.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Premium sedan segmentindeki model, gelişmiş teknolojileri, yüksek sürüş konforu ve elektrikli performansını özel fiyat avantajıyla bir araya getiriyor.

BMW i5 Touring'de 300 Bin TL Faizsiz Kredi Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında BMW i5 Touring modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli finansman desteği sunuluyor. Tam elektrikli station wagon gövde yapısıyla dikkat çeken i5 Touring, avantajlı kredi kampanyasıyla müşterilere daha erişilebilir hale geliyor.