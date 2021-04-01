Alman otomotiv sektörünün devlerinden BMW, 2021 yılı için güncellediği X3’ü satışa sundu. En ucuz versiyonu 788.100 TL olan X3 2021, çokça kişiselleştirme ve onlarca yeni teknoloji barındırıyor. X3’ün tasarımı ise bir önceki modelle tamamen aynı.

Alman otomotiv devi BMW, SUV ailesinin ortanca üyesi X3’ün 2021 modeliyle daha ferah bir iç mekan ve 2020’de olduğu gibi keskin hatlara sahip bir dış tasarım vaad ediyor. Modelin 2020 versiyonuyla 2021’in arasında uçurumlar olmasa da bazı önemli iyileştirmelerle 2021’i karşılayan BMW, X3’ün 2020 modelinde opsiyonel olarak sunduğu birkaç detayı da 2021’de standart olarak sunuyor.

Dış tasarımda ilk bakışta hiçbir fark göremediğimiz BMW X3 2021, 2020’nin daha sorunsuz ve iyileşmiş hali olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda 2 farklı motorla kullanıcıları karşılayan BMW X3 2021’in teknik detaylarına, iyileştirmelerine ve fiyat listesine değineceğiz.

Tasarım:

Dış tasarım: İkonik ızgaranın eşlik ettiği dev gövde ve asabi farlar

Markanın ortanca SUV’si X3, 2021 ve 2020 modelleri arasında dış tasarım anlamında tamamen aynı. Agresif çizgilerden oluşan tasarım anlayışını sürdüren X3 2021, krom kaplı ön ızgarasıyla ve 20 inç boyutundaki jantlarıyla göz dolduruyor.

Agresif ve lüks görünümünü tamamen LED ön ve arka farlarıyla destekleyen X3 2021, sunduğu donanım paketlerine özel birçok farklı renk opsiyonunu da beraberinde getiriyor. BMW X3 2021’nin renk paletinde bulunan toplam renk sayısı 8. X3 2021’in 10 adet farklı jant seçeneği olduğunu da unutmadan belirtelim.

İç tasarım: Toplam 11 adet döşeme seçeneği sunuluyor

Eğer BMW X3 seviyesinde bir otomobil satın alacaksanız iç tasarımı dilediğiniz gibi kişiselleştirmek istemeniz çok doğal. Bunun farkında olan BMW, X3 2021 için 9 adet tamamen deri, 2 adet de deri ve kumaş kombinasyonu koltuk tasarımı sunuyor. Koltuk tasarımına ek olarak ön konsol ve tavan için de ayrı bir renk paleti bulunduğunu eklemekte fayda var. Oldukça yeterli bir iç genişliğe sahip olan otomobilin bagaj hacmi 550 litre. Eğer arka koltukları yatırırsanız bu hacim 1600 litreye kadar çıkabiliyor.

Güvenlik:

Gerçek zamanlı trafik bilgisi:

BMW, X3 2021’de kullanıcının asistanı olacak bazı teknolojiler kullanıyor. Bunlardan biri olan bu teknoloji sayesinde şehir içi veya şehir dışı fark etmeksizin aktif olarak trafiğin durumu sürücüye aktarılır. Bulunulan bölgedeki mevcut trafik sıkışıklıklarını kullanıcıya aktaran X3 2021, bununla birlikte en uygun rotayı önermeyi de ihmal etmiyor.

Tehlike uyarı sistemi:

Gerçek zamanlı trafik bilgisini kullanarak çalışan bu teknoloji, BMW ekosistemindeki otomobillerin birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Bu donanıma sahip olmak kaydıya aynı bölgedeki BMW’ler arasında bağ kuran bu teknoloji, olası tehlikelere karşı BMW kullanıcılarını haberdar ediyor.

Dinamik denge kontrolü:

X3 2021, viraja girdiğinde kullanıcının ve otomobilin genel durumunu analiz eder ve gerektiğinde motora ve frenlere müdahale eder. Böylelikle kullanıcının viraj sırasında hata payını en aza indirir.

Aktif koruma:

Bu segmentteki yeni nesil otomobillerde görmeye alıştığımız bu teknoloji, kritik durumlarda emniyet kemerini sıkar, koltuğun konumunu en uygun hale getirir ve açık olan tüm camları kapatır. Olası bir kaza durumunda ise otomobil tamamen durana kadar kendi kendine frenleme yapar.

Konfor:

Park asistanı:

Lüks otomobillerin yeni modellerinde büyük bir konfor unsuru olarak sunulan bu asistan, direksiyona ve pedallara dokunmadan X3’ü park etmenizi sağlıyor. Bu asistan, dikey veya paralel fark etmeksizin BMW X3’ü kusursuz şekilde park edebiliyor.

Sürüş asistanı:

BMW X3 2021, monoton veya karmaşık trafikte kalan kullanıcılar için dümeni eline alabiliyor. Bu teknoloji sayesinde şerit değiştirme, kavşak dönüşleri ve frenlemeler otomatik olarak yapılabiliyor. Böylelikle uzun yolculuklarda sık sık yapılan bazı hareketler otomobil tarafından gerçekleştiriliyor.

Head-up Display:

BMW X3 2021’de kullanılan Head-up Display de nispeten farklı sayılır. Standart Head-up Display teknolojilerinde yalnızca hız bilgisi gösterilirken X3 2021’de navigasyon bilgileri de detaylı bir şekilde kullanıcıya aktarılıyor.

Sesli asistan:

BMW X3 2021, akan trafikte kullanıcının multimedya ekranındaki tuşlarla meşgul olmasını istemediği için sesli asistanda bazı geliştirmeler uyguladı. Yenilenen asistanın en önemli özelliği ise normal konuşma dilini rahatça anlayabiliyor olması. Bu sayede sadece sesle otomobilin içindeki neredeyse tüm fonksiyonlar kontrol edilebiliyor.

BMW X3 donanım paketleri:

X3 X-Line

X3 Luxury Line

X3 M Sport

BMW X3 2021, 3 farklı donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. X-Line, Luxury Line ve M Sport adlı donanım paketlerinin en üst seviyesi ise M Sport. Bu pakette daha sportif bir havaya bürünen X3, iç tasarımda da daha agresif bir profil çiziyor.

Kullanıcıları 20 inç boyutundaki jantlarla karşılayan X3, her donanıma özel ekstra opsiyonlar da bulunduruyor. Bu opsiyonlara ekranlı anahtar, yeni konsol renkleri ve farklı jant stilleri de dahil. Maksimum hızı saatte 208 kilometre olan X3’ün 0’dan 100’e ulaşması ise 9,1 saniye sürüyor.

BMW X3 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

3 farklı donanıma sahip olan BMW X3 2021’nin 2 adet motor seçeneği bulunuyor. Bu 2 motor seçeneğinin arasındaki tek fark ise yakıt türleri. Gelin BMW X3’ün motor türlerine ve yakıt tüketimine birlikte göz atalım.

sDrive20i (170 HP):

Ortalama (lt/100 km): 9,5

9,5 Şehir içi (lt/100 km): 11,4

11,4 Şehir dışı (lt/100 km): 8,2

xDrive20d (190 HP):

Ortalama (lt/100 km): 6,8

6,8 Şehir içi (lt/100 km): 7,6

7,6 Şehir dışı (lt/100 km): 6,2

BMW X3 fiyatları:

BMW X3 2021 sDrive20i 170 HP X-Line: 788.100 TL

788.100 TL BMW X3 2021 sDrive20i 170 HP Luxury Line: 813.800 TL

813.800 TL BMW X3 2021 sDrive20i 170 HP M Sport: 818.300 TL

818.300 TL BMW X3 2021 xDrive20d 190 HP X-Line: 1.067.000 TL

1.067.000 TL BMW X3 2021 xDrive20d 190 HP Luxury Line: 1.102.200 TL

1.102.200 TL BMW X3 2021 xDrive20d 190 HP M Sport: 1.110.900 TL

Sizler için BMW X3 2021’nin teknik detaylarını, iyileştirmelerini ve fiyatlarını ele aldık. Sizler de BMW X3 2021 ile ilgili düşüncelerini yorum olarak paylaşmayı unutmayın.